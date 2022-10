ACȚIUNE DE STERILIZARE GRATUITĂ a câinilor și pisicilor din orașul Brezoi

Reprezentanții Animal Society au anunțat că, în parteneriat cu Four Paws International și cu sprijinul unor administrații locale din județ, asociația va derula campanii de sterilizări gratuite pentru câinii și pisicile de rasă comună. Printre administrațiile locale la care reprezentanții Animal Society au găsit deschidere pentru implementarea demersului se află și orașul Brezoi. Acțiunile de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună din urbea de sub Țurțudan se vor desfășura în perioada 7 – 11 noiembrie 2022.

Persoanele din Brezoi, interesate de această campanie, se pot programa telefonic, după începerea campaniei din oraș, apelând numărul de telefon 0754.208.630.

„La solicitarea locuitorilor și a autorităților locale, care au înțeles impactul durabil, eficient, pozitiv pe care sterilizarea animalelor de rasă comună îl are asupra comunității lor, am organizat mai multe campanii de sterilizări gratuite în județul Vâlcea, unde vom fi până aproape de jumătatea lunii noiembrie. Ne bucurăm să constatăm responsabilizarea și implicarea autorităților, dar și a societății civile, în adoptarea celor mai umane și mai sustenabile măsuri de prevenție a înmulțirii necontrolate și a consecințelor ce decurg din aceasta”, a declarat Anca Tomescu, președinte Animal Society.

Cine este Animal Society?

Asociația Animal Society, cunoscută anterior sub numele de VIER PFOTEN România, este activă în domeniul protecției animalelor de peste două decenii. Animal Society stabilește parteneriate cu autoritățile locale, sprijinindu-le în vederea elaborării unui sistem uman și sustenabil de gestionare a populației de câini și pisici, desfășurând campanii de sterilizare a câinilor și pisicilor, precum și intervenții asistate de animale. Acestea au scopul de a schimba mentalitățile cu privire la animalele fără stăpân și sunt realizate cu ajutorul unor foști câini fără stăpân, care sunt implicați și în activități de terapie în beneficiul copiilor cu nevoi speciale și al vârstnicilor instituționalizați.