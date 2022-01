A VENIT RÂNDUL OAMENILOR DIN TURISM să i se plângă premierului Ciucă

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Un alt subiect abordat s-a referit la implementarea Măsurii 2 „Granturi pentru capital de lucru”, sesiune aflată în stadiu de efectuare a plăților. Pentru acest program au fost depuse, la nivel național, 22.226 de dosare, din care 13.713 beneficiari au fost plătiți. Reprezentanții Guvernului și cei ai Alianței pentru Turism au anunțat că vor continua consultările pentru găsirea soluțiilor care să permită plata tuturor dosarelor eligibile pentru această măsură. Oportunitățile reprezentate de finanțările din fonduri europene au fost un alt subiect de interes. Discuțiile s-au concentrat asupra Acțiunii „Investiții în activități productive”, finanțată prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, care are ca obiectiv sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. La propunerea reprezentanților Alianței pentru Turism, au fost abordate în cadrul discuțiilor dificultățile legate de asigurarea forței de muncă necesare acestui sector, acordarea de sprijin pentru angajații sezonieri, compensarea taxelor datorate cu cele recuperate de la stat. Consultările vor continua la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, urmând ca, în scurt timp, să fie prezentate prim-ministrului soluții la dificultățile semnale de industria HoReCa și un calendar de implementare a acestora. Din partea Guvernului, la discuțiile de săptămâna trecută au mai participat ministrul Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cadariu, ministrul Finanțelor – Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Dan Vîlceanu. Sursă foto: Arhivă

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a informat că, încă din data de 20 ianuarie 2022, au început plățile către Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exporturilor (AIMMAIPE), în sumă de peste 1,1 miliarde lei, în aplicarea schemei de ajutor de stat HoReCa, de care vor beneficia 8.294 de firme din sector. Aceste plăți vin în completarea celor efectuate până la data de 31 decembrie 2021, realizate pentru toți beneficiarii contractați, la o primă prorata de 46,87%, însumând aproape 1 miliard de lei. Schema HoReCa a fost lansată în anul 2021 pentru a despăgubi întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, printr-un ajutor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cea aferentă anului 2020 (dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/ întreprindere unică). Totodată, a fost reluată discuția privind implementarea măsurii HoReCa 2 care să aibă la bază același instrument de ajutor de stat.

Săptămâna trecută, premierul Nicolae Ciucă a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Alianței pentru Turism. În mod evident, discuțiile au fost axate asupra măsurilor guvernamentale de susținere a industriei HoReCa, soluționarea dificultăților legate de asigurarea forței de muncă în acest sector, predictibilitatea normelor de sănătate publică, promovarea României ca destinație turistică și sprijinirea turismului balnear. Șeful Executivului a subliniat, ca program de susținere a sectoarelor economice afectate de măsurile de protecție împotriva pandemiei COVID-19, reintroducerea șomajului tehnic, decizie adoptată deja în ședință de Guvern, în scopul sprijinirii angajaților și angajatorilor, în egală măsură. „Obiectivul Guvernului este să sprijine cetățenii și să mențină sectoarele economice deschise, în condițiile crizei sanitare cu care ne confruntăm. Vă considerăm partenerii Guvernului în acest demers. Vă stăm la dispoziție pentru dialog și vă invit să găsim împreună soluții pentru susținerea sectorului HoReCa, pentru promovarea turismului românesc și a turismului balnear, care are un potențial colosal”, a afirmat premierul.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna ianuarie 2022 (156) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (210) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (196) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)