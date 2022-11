220.000 DE LEI pentru cheltuielile curente ale administrației locale din Băile Olănești

Cum v-am prezentat și în alte ediții ale ziarului nostru, Guvernul a alocat, luna trecută, sub formă de rectificare bugetară, pentru aproape toate unitățile administrativ-teritoriale din țară, diverse sume de bani care pot fi folosite pentru plata diferitelor cheltuieli curente și de capital (salarii, energie electrică și termică, salubrizare etc.). Din județul nostru au primit aproape toate localitățile fonduri, însă cu câteva excepții (Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Mihăești și Zătreni).

În Băile Olănești, administrația locală condusă de edilul Sorin Vasilache are satisfacția că nu a fost omisă de Guvern. Ba chiar a primit și o sumă care depășește cu puțin media de aproximativ 200.000 de lei a alocărilor pentru localitățile din Vâlcea. În bugetul orașului stațiune de la izvoarele râului Olăneștiului au ajuns 220.000 de lei pentru nevoile curente ale administrației locale.

Deși se părea că și în luna noiembrie va avea loc o rectificare bugetară, aceasta nu s-a mai produs. Primarii din județ (și din întreaga țară) își pun speranțele că, măcar în luna decembrie, Guvernul va mai aloca… ceva-ceva sub formă de rectificare bugetară.