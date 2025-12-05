🇷🇴A DOUA PARTIDĂ DIN GRUPA PRINCIPALĂ LA CM DE HANDBAL. ROMÂNIA – SENEGAL, ORA 16,30. HAI, ROMÂNIA ! ♥️

🔢Oportunitate pentru a risipi câteva din îndoielile de după partida pierdută în fața Ungariei.

➡️ Româncele trebuie să joace în primul rând pentru ele, pentru a recăpăta încredere și coeziune. Apoi, obiectivul locurilor 1-10 este încă valid, cu atenția îndreptată și spre golaveraj.

➡️ Ovidiu Mihăilă, selecționer: ” Cele două jocuri rămase(cu Senegal și Elveția-n.r.) poate reprezintă imaginea acestei echipe”. Și, adaug eu, pot defini repere pentru Europenele de anul viitor.

‼️România🇷🇴- Senegal🇸🇳, Ahoy Arena Rotterdam, ora 16,30.

📺Prima Sport 1 și Digi Sport 1

🇷🇴HAI, ROMÂNIA! ♥️ HAI, ROMÂNIA! ♥️ HAI, ROMÂNIA!♥️

Foto – Emilia Nicolae