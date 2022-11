UN OFIȚER ȘI UN AGENT DE POLIȚIE din cadrul IPJ Vâlcea l-au denunțat pe patronul care încerca să le ofere mită

Ofițeri de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au realizat prinderea în flagrant a unei persoane după ce a oferit sume de bani unor polițiști, încercând astfel să-i determine să nu își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile de serviciu.

„Inițial, în data de 12 noiembrie 2022, inculpatul, administrator al unei societăţi comerciale, i-a oferit unui agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Fârtăţeşti, suma de 2.000 lei, pentru ca acesta din urmă să nu transmită documentele de constatare întocmite către ofiţerii Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Vâlcea. În aceeași zi, în jurul orei 08.30, lucrătorul de poliţie, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, depistase un angajat al societăţii administrate de inculpat în timp ce comercializa produse de panificație pe raza comunei Fârtăţeşti, fără documente legale. Ulterior, la data de 15 noiembrie 2022, inculpatul i-a remis suma de 5.000 lei şefului Secţiei nr. 10 de Poliţie Rurală Măciuca, pentru a nu-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile de serviciu”, se arată într-un comunicat de presă.

„Urmare a denunţului formulat de agentul de poliție, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul DGA – SJA Vâlcea au procedat la constatarea infracţiunii flagrante de dare de mită, sub coordonarea procurorului de caz, context în care în plicul oferit de către inculpat a fost identificată suma de 5.000 de lei oferită ofiţerului de poliţie și refuzată de acesta din urmă. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită. În cursul zilei de miercuri, 16 noiembrie 2022, inculpatul (în stare de reținere) a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 de zile. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, ne-au mai anunțat polițiștii anticorupție cu privire la acest incident.

• Material realizat cu sprijinul Biroului informare și relații publice al SJA Vâlcea