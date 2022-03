SORIN GIUBEGA A PRIMIT TITLUL de Tezaur Uman Viu

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Salonul Național al Cărții de Etnologie, ediția a XXIII-a, desfășurat la Râmnicu Vâlcea, în perioada 23-26 martie 2022, a intrat în atenția cercetătorilor, specialiștilor, oamenilor din cultură și artă din țară și din Vâlcea. Salonul a fost organizat de Consiliul Județean Vâlcea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” București, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române Sibiu, Universitatea București – Facultatea de Litere, Editura Etnologică București, Ateneul Meșterul Manole și Societatea Tinerilor Creatori și Artiști Vâlcea, care a reunit producătorii de carte etnologică cu beneficiarii săi, cu dezbateri publice pe problematica etnologiei, dar și etnografiei și folclorului. Deschiderea Salonului Național al Cărții de Etnologie a fost prezidată de: prof. Andra Bică, președintele Consiliului Județean Vâlcea, prof. Alin Pavelescu, manager CJCPCT Vâlcea, conf. univ. dr. Remus Grigorescu, manager Biblioteca Județeană Vâlcea, prof. Marinela Creangă, custodele Bibliotecii „Mihai Pop” și prof. Mihaela Deaconu, coordonator proiect CJCPCT Vâlcea, cu binecuvântarea pr. Nicolae State-Burluși. Cu o bogată producție de carte a anilor 2020-2021, expoziția amenajată cu acest prilej la Sala Universitarilor de la Biblioteca Județeană Vâlcea a cuprins lucrări de specialitate din peste 25 de județe, de la institutele de cercetare din București, Sibiu și Dolj, de la muzeele din București, (Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeul Țăranului Român); Patrimoniu – Vâlcea, Fântâna lui Manole – Vâlcea) și scriitorilor vâlceni; toate aceste apariții editoriale sunt utile deopotrivă cercetătorilor din domeniu, dar și celor care activează în domenii cum este etnografia și folclorul. Au urmat momentele aniversare ale etnologilor: prof. univ. (emerit) Nicolae Constantinescu și prof.univ. Ion Ghinoiu la împlinirea celor 80 de ani, prezenți la eveniment, discipoli și colaboratori ai magistrului Mihai Pop și a academician dr. Georgeta Stoica, etnograf, la împlinirea vârstei de 90 de ani, reprezentată la Râmnicu Vâlcea de dr. Georgiana Onoiu, șef secție Tezaurizare Patrimoniu Cultural de la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” București, care a prezentat volumul omagial „In honorem Georgeta Stoica – 90”. Profilurile etnologilor contemporani – prof. univ. Nicolae Constantinescu, cu prezentarea volumului: „Termeni și teme actuale în științele etnologice: un repertoriu comentat. In honorem prof. univ. Nicolae Constantinescu”. Coordonatori: Mihaela Bucin, Ioana Ruxandra Fruntelată, Florența Popescu Simion a fost prezentată de Ioana Ruxandra Fruntelată, care a elogiat și personalitatea academician Sabina Ispas, cu volumul aniversar – „In honorem Sabina Ispas – 80”, iar profilul prof. univ. Ion Ghinoiu, cu prezentarea volumului „In honorem Ion Ghinoiu. Vârstele timpului, vârstele omului. Profesorul Ion Ghinoiu în slujba etnologiei”, Coordonatori: Emil Țîrcomnicu, Radu Toader, care a fost prezentat de dr. Emil Țîrcomnicu, coordonator editorial, și dr. Radu și Laura Toader, cercetători științifici gradul I, la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” București. Au avut loc intervenții ale prof. univ. Ilie Moise, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române Sibiu și ale colaboratorilor vâlceni la cele patru volume omagiale: prof. dr. Gheorghe Deaconu, etnolog, inițiator și fondator al Bibliotecii de Etnologie „Mihai Pop”, conf. univ. Ioan St. Lazăr, etnolog, fondator al Bibliotecii de Etnologie și alocuțiuni ale protagoniștilor Nicolae Constantinescu și Ion Ghinoiu, precum și un Memento Corneliu Bucur, prieten și promotor al oamenilor culturii populare din Vâlcea, prezentat de prof. Elena Stoica, etnograf, cofondator al Bibliotecii de Etnologie. Ziua de 25 martie 2021 a fost dedicată performerilor tradiției populare: ceramistul Sorin Giubega și interpretul Ion Lupu. Corina Mihăescu – coordonator patrimoniu imaterial și cultură tradițională în cadrul Institutului Național al Patrimoniului și Amalia Boari – șef secție CJCPCT Vâlcea i-au înmânat lui Sorin Giubega titlul de tezaur uman viu . Prof. dr. Gheorghe Deaconu a prezentat împreună cu Ioan St. Lazăr volumul: „Ion Lupu – un rapsod contemporan”, lucrare tipărită cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, Editura Patrimoniu și Editura Fântâna lui Manole, ambii moderatorii programului. Evenimentul a fost întregit de expoziții de carte de profil, expoziție și audiție cu aparate și discuri de epocă din colecția Ion Lupu, expoziție de ceramică din colecția Sorin și Marieta Giubega (foto) și recital de muzică populară Ion Lupu, acompaniat de membrii Orchestrei „Rapsodia Vâlceană”. Zilele Salonului Național al Cărții de Etnologie au fost memorabile, fiind pentru prima dată în istoria celor 23 de ediții, când, la Râmnicu Vâlcea, s-au reunit personalități de prim rang ale etnologiei, etnografiei și folclorului românesc. A fost un prilej de bucurie atât pentru sărbătoriți, dar și pentru toți cei prezenți: oameni de cultură și artă, profesori și elevi de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnic, martorii maturității operei lor literare și ai unor trăiri cum nu prea des se întâlnesc! • Mihaela DEACONU

