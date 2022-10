«SECRETELE» LITERELOR DE PE ANVELOPELE DE IARNĂ, prin ochii Registrului Auto

Miercuri, 19 octombrie 2022, la orele prânzului, oficialii Registrului Auto Român (RAR) ne-au transmis un comunicat de presă privitor la modul de inscripționare a anvelopelor de iarnă conforme, așa cum prevede legislația de circulație în vigoare.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm integral comunicatul de presă transmis de reprezentanții RAR.

„Asigurăm conducătorii auto că, indiferent de denumirea lor comercială, anvelopele care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă – engleză mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră. Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006. Aspectele privitoare la utilizarea anvelopelor de iarnă nu au suferit modificări de la acel moment. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data calendaristică la care se face deplasarea, anvelope marcate cu literele M și S, nu riscă să fie sancționați contravențional!”, se arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al RAR