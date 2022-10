CEZ SUSȚINE DIGITALIZAREA celor două laboratoare de limbi moderne de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Email the Author

„Proiectul Generatorii de Bine a susținut transformarea CNI «Matei Basarab» într-o școală modernă pentru generația viitorului încă din anul 2021. «Digitalizare fără distanțare» – aceasta a fost misiunea proiectului implementat în septembrie 2021, prin care am contribuit la reinventarea sălii de festivități «Jean Monet» a Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab». Spațiul a fost adaptat și digitalizat conform noilor condiții create de pandemie, prin dotarea cu un sistem performant audio-video – sistem de conferință, videoproiector, microfon și boxe – un laptop și o tablă interactivă. Pe parcursul anului școlar 2021/2022, acesta a găzduit evenimente dedicate elevilor, părinților și cadrelor didactice, de la ore de curs, activități extrașcolare, spectacole, manifestări culturale și până la conferințe, webinarii sau ateliere tematice. Continuăm să demonstrăm că #energiavinedelaoameni și rămânem un partener de încredere pentru dezvoltarea tinerilor din generația viitorului” , au precizat reprezentanții CEZ România. • Divizia Oameni și Brand CEZ România

„Ca parte din misiunea noastră, suntem deja un partener de încredere al instituțiilor educaționale, pentru ca acestea să le ofere cele mai bune condiții de formare viitorilor specialiști. Prin această investiție, ne asigurăm că lipsa tehnologiei nu va mai fi un obstacol pentru dezvoltarea tinerilor, începând cu acest an școlar și contribuim la definirea unei noi realități în educație” , a spus Ondrej Safar, CEO CEZ România. „Este pentru a doua oară când CEZ investește in digitalizarea spațiilor de învățare ale Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab» din Râmnicu Vâlcea, de data aceasta prin dotarea laboratoarelor de limbi străine. Cele două laboratoare sunt acum în topul preferințelor elevilor, toți doresc să folosească resursele digitale, iar atmosfera la clasă este mai veselă, mai atractivă. Motivația este motorul cel mai important al învățării, iar sponsorizarea CEZ a făcut minuni, un booster pentru dorința elevului de a se implica în propriul proces de educare. Mulțumim, CEZ pentru sprijinul oferit!” , a precizat Ana Petcu, Consilier Educațional CNIMB Râmnicu Vâlcea.

„Digital Spaces for Multilingualism” reprezintă o inițiativă derulată în cadrul competiției „Generatorii de Bine”, prin care angajații CEZ propun soluții cu impact pentru o societate mai bună. Susținerea educației reprezintă, astfel, modul în care construim un viitor sustenabil pentru comunitatea din care facem parte. În județul Vâlcea, proiectul și-a propus reinventarea spațiilor de învățare din cadrul CNI „Matei Basarab”, pentru creșterea motivației și a creativității în rândul elevilor înscriși. Cele două laboratoare de limbi moderne ale școlii au primit, astfel, câte un sistem digital compus din tablă interactivă, videoproiector, Pen Tray interactiv, laptop și boxe, care să permită: • audiții calitative și înregistrări ale cursurilor desfășurate; • rezolvarea de exerciții sau jocuri online; • proiectarea unor prezentări interactive; • accesarea resurselor educaționale online, folosirea unor platforme utile pentru predarea materiilor; • transmiterea de conferințe tematice; • proiectarea și vizionarea unor filme educative. În anul școlar 2022/2023, 600 de elevi și 14 cadre didactice vor folosi spațiile de lucru, iar pe termen lung, peste 1000 de elevi și cadre didactice vor beneficia de aceste laboratoare digitalizate. Digitalizarea și modernizarea celor două săli vor oferi, de asemenea, valoare adăugată liceului, prin dezvoltarea unor programe de promovare a învățării limbilor străine, la nivel național sau internațional.

600 de elevi de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” (CNIMB) au primit acces la o educație digitală odată cu intrarea în noul an școlar. Cu sprijinul CEZ, cele două laboratoare de limbi moderne ale școlii au fost dotate cu două pachete formate din tablă interactivă, videoproiector și Pen Tray interactiv, două laptop-uri și două boxe portabile.

