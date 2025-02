Email the Author

Joc bun la Ikast, după părerea mea gazdele fiind favorite la câștigarea EHF European League. Poate că diferența a făcut-o Jamina Roberts, noua venită la Ikast, cu 8 goluri. Poate că dacă Mia ar fi marcat, la 33-33, singură-singură, altul ar fi fost scorul. Dar danezele au jucat mai rapid, să admitem acest lucru. Ne-au depășit mai mereu la 1 la 1, pe semicerc. Iar partea stângă a apărării noastre a suferit, mai ales în prima repriză. Plus că, spre ultimele zece minute, vâlcencele au ratat trei atacuri consecutive, în superioritate, iar gazdele s-au dus înainte decisiv în respectivele momente.

