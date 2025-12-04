O școala din Râmnicu Vâlcea, fondată de regele Carol I, va intra în reabilitare 👇🏻👇🏻👇🏻

Cu ocazia inaugurării (03 decembrie 2025. n.r.) lucrărilor de modernizare a grădiniței din cartierul Copăcelu, a unor spații moderne pentru cabinetele medicilor de familie și a unui post de poliție locală, primarul Mircia Gutău a anunțat și că imobilul vechii școli Copăcelu, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 15 octombrie 1906 de Regele Carol I și de Regina Elisabeta, va intra într-un proces de reabilitare de anvergură odată cu depunerea, chiar în această zi, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea școală din strada Copăcelu nr. 178”, cu o valoare totală de peste 4,2 mil. lei cu TVA, din care fonduri nerambursabile solicitate în sumă de peste 3,3 mil. lei. După aprobarea proiectului și derularea lucrărilor estimate la o durată de 18 luni, imobilul reprezentativ pentru istoria învățământului vâlcean va putea fi utilizat în scopuri educativ-culturale.