O lege liberală care a susținut peste 400 de mici afaceri locale

Primul pas a fost făcut în 2023, când deputatul Cristian Buican a inițiat legiferarea înființării Punctelor Gastronomice Locale -Legea 412/2023. Al doilea pas îl reprezintă înființarea acestei asociații. Totul a pornit de la constatarea că există doritori de a înființa puncte gastronomice, dar le este dificil să se documenteze sau să promoveze afacerea lor de familie. Drept urmare, această asociație are ca obiectiv susținerea gastronomiei românești și a zonei rurale, a obiceiurilor și a tradiției populare românești. Ea își propune să ofere consultanță celor care doresc să-și deschidă un asemenea punct gastronomic, dar să le ofere și publicitate la nivel național. „În proiect avem și lansarea unei aplicații mobile care să livreze detaliile necesare, cum ar fi: locație, meniu, rezervare în funcție de ora sau de ziua dorită. Deja sunt peste 400 de asemenea puncte gastronomice la nivel național care marchează un pas important pentru promovarea tradițiilor culinare și dezvoltarea comunităților locale.

