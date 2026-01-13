Impozitele pe 2026, cinci zile amânate

Marți, 13 vine cu o veste mai puțin bună pentru cei care doreau să afle și, de ce nu, să-și achite impozitele locale. Se pare că data anunțată inițial pentru reluarea încasărilor pentru impozitele aferente anului 2026, respectiv 14 ianuarie, nu va putea fi respectată. Motivul este unul justificat – baza cu datele auto (capacitate, normă de poluare), care este preluată de Primăria Râmnicului și care este folosită pentru calcularea impozitelor, se pare că are foarte multe informații eronate. Acest lucru ar conduce, așa cum s-a întâmplat în multe localități din țară, la un calcul greșit al impozitelor.

Surse de toată încrederea din cadrul Primăriei Râmnicului ne-au precizat că data cea mai sigură, în care se va începe colectarea taxelor pentru anul în curs, va fi 19 ianuarie 2026.