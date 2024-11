Cristian Buican, candidat la Camera Deputaților: „Voi găsi în votul dumneavoastră forța de a continua ceea ce am început împreună”

Deputatul Cristian Buican vine în fața vâlcenilor cu un mesaj complet, scurt și la obiect în care se descrie și descrie obiective importante pe care le-a urmărit, realizat dar pe care și le propune în activitatea sa de viitor parlamentar.

Am spicuit câteva aspecte, cele mai relevante….„Sunt Cristian Buican, născut în Perișani și mi-am dus întreaga viață, cu excepția perioadei în care am urmat cursurile Facultății de Matematică, printre minunații locuitori ai județului nostru. Prin formație și prin vocație sunt profesor de matematică și apreciez educația și creșterea noilor generații. În chip spontan, ideile și principiile mele m-au condus în sânul Partidului Național Liberal, partid care a construit România modernă și care are în prezent cele mai importante resurse de competență și responsabilitate pentru dezvoltarea în continuare a României și creșterea bunăstării dumneavoastră.

Încrederea colegilor mei mi-a dat sarcina de a fi președinte al Filialei PNL Vâlcea. Mai important este faptul că munca mea, în cadrul PNL a obținut încrederea dumneavoastră, a concetățenilor mei, astfel încât am fost trimis în Parlament, prin votul dumneavoastră, pentru a vă reprezenta interesele. A vă reprezenta este, în același timp, o mare onoare și o mare răspundere. Despre faptul că m-am achitat cu bună credință și devotament față de încrederea pe care mi-ați acordat-o vorbește împrejurarea că în mai multe rânduri ați reînnoit această încredere oferindu-mi mai multe mandate. Stabilitatea în funcția de reprezentare este mărturia respectării contractului dintre alegător și ales, este chezășia ducerii la bun sfârșit a eforturilor întreprinse de către cel ales în folosul cetățenilor și comunității sale.

Activitatea mea în beneficiul modernizării infrastructurii (realizarea drumului expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni), apărării producătorului agricol local (Legea pentru apărarea intereselor acestuia în fața lanțurilor de retail), eforturile pentru dezvoltarea turismului prin valorificarea producției locale (Legea Punctelor Gastronomice), acțiunile în beneficiul sănătății și învățământului (modernizarea sediilor, dotarea superioară), diligențele pentru extinderea rețelei de gaze naturale, sunt mărturii ale faptului că am lucrat mereu în slujba dumneavoastră, respectând contractul dintre noi și încrederea pe care mi-ați acordat-o. Toate acestea sunt o garanție solidă a faptului că – așa cum am deplină încredere – dacă îmi veți acorda încrederea pentru un nou mandat voi continua să vă servesc desăvârșind acțiunile începute și inițiind altele noi în folosul comunității noastre, al dumneavoastră, stimați vâlceni!

Candidez pentru un loc în Camera Deputaților, din partea județului Vâlcea, cu inima și sufletul alături de concetățenii mei, cu fruntea sus pentru felul în care am muncit până acum, cu hotărârea de a-mi pune întreaga competență și toate resursele în slujba dumneavoastră și cu speranța că – la fel ca până acum – voi găsi în votul dumneavoastră forța de a continua ceea ce am început împreună! Așa să ne ajute Dumnezeu!

Comandat de Partidului Național Liberal, filiala Vâlcea, COD AEP: 11240002. Realizat de SC CURIER S.R.L.