«Avarie BIG»…Jumătate din centrul Râmnicului, fără apă caldă și căldură. Când, cât? 👇🏻👇🏻👇🏻

15 ianuarie 2026

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte, incalzire si apa calda de consum, in data de 16.01.2026,  intre orele 1000 ÷ 1800, pentru eliminare avarie aparuta la conducta pe circuit primar tur DN300 in spatele blocului H (BIG).
Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt:  PT18 Cozia; PT19 Prefectură; PT20 Bloc K;  PT21 Argeş; PT22 Filipin; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea; Judecatoria Valcea; Primaria Municipiului Rm.Valcea; Consiliul Judetean Valcea; Prefectura Rm.Valcea; Muzeul de Arta; Muzeul de Istorie; Biblioteca Judeteana Valcea; Scoala Gimnaziala Take Ionescu; Gradinita „Toti Sfintii”; Hotel Castel; Hotel Ramada; Administratia Judeteana a Finantelor Publice; Casa de Sanatate; bloc Dancomar; Inspectoratul Judetean in Constructii; Banca Comerciala Romana; Trezoreria Valcea; strada Avram Iancu; strada Capitan Negoescu; strada Colonel Badescu.