Apavil anunță avarie pe două străzi din Râmnic. Locuitorii din zonă, șase ore fără apă rece. Unde, când? 👇🏻👇🏻👇🏻

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din OL D114 mm (în zona blocului I3) de pe strada strada Ion Referendaru din municipiul Râmnicu Vâlcea, în data de 14.01.2026, în intervalul 1000 – 1600, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii de pe strada Ion Referendaru (blocurile A13 și A14, fostul sediu Vamă, Biserica Greco –Catolică, blocurile I2, I3, A18/1, A18 și imobile) și strada Eroilor (blocurile A16 și A17, bloc Percom, PT 25 Libertății și imobile).

„Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată într-un comunicat transmis de operatorul regional de apă și canal din Vâlcea.