ZIUA CULTURII NAȚIONALE, marcată la Biblioteca Județeană Vâlcea

Miercuri, 15 februarie 2023, între orele 10.00 – 12.00, la sediul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, se va desfășura un eveniment de lectură dedicat Zilei Naționale a Lecturii. Acesta va cuprinde sesiuni de lectură și ateliere interactive de promovare și încurajare a lecturii, desfășurate cu participarea elevilor de la școlile din Râmnicu Vâlcea. Legea privind marcarea acestei zile a fost promulgată pe data de 14 februarie 2022, dar aceasta are și o semnificație istorică, făcând referire la două zile de naștere ale unor personalități marcante ale culturii și învățământului românesc: criticul literar Titu Maiorescu – fondatorul societății literare „Junimea” și Spiru Haret – ministru al Educației și creator de școală românească.

