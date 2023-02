Zilele lecturii și cititului, în atenția senatorului Claudia Banu

Zilele trecute au fost despre lectură și citit împreună. Sunt evenimente organizate și sărbătorite de 13 ani, în peste 170 de țări, pentru a reaminti tuturor de puterea cuvintelor și frumusețea poveștilor. Cărțile reprezintă oportunități deschise pentru acțiuni în viitor, modelează caractere și oferă posibilitatea de a descoperi noi abilități.

„Am profitat de această ocazie și am retrăit emoția copilăriei și farmecul cititului cu voce tare alături de prichindeii Grădiniței Toți Sfinții din Râmnicu Vâlcea. Împreună ne-am bucurat și am trăit intens experiențele eroilor din poveștile citite, iar la final am împărtășit ce ne-a plăcut cel mai mult din lectura noastră. Timpul petrecut alături de micuți a fost o interacțiune relaxantă, plină de energie, entuziasm. Cititul este important! Citindu-le celor mici le stimulăm dragostea pentru lectură. Este un mijloc de a le îmbogăți vocabularul, dar, mai ales, îi ajutăm să își dezvolte imaginația și creativitatea”, a transmis senatorul Claudia Banu.