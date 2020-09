VIRGIL PÎRVULESCU: „Este timpul ca tinerii să fie întrebați ce își doresc”

Weekend-ul trecut m-am întâlnit cu tinerii din comunitatea VL Youth, care mi-au expus problemele pe care le întâmpină în oraș și soluțiile pe care le voi putea implementa pentru ei, în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

În urma discuției, am semnat, atât eu, cât și tinerii prezenți la eveniment, o scrisoare de angajament prin care îmi asum că voi transforma cererile lor în realitate, cereri care de altfel nu sunt deloc exagerate și care ar fi trebuit îndeplinite cu mult timp înainte, așa cum s-a făcut în alte orașe.

În linii mari, tinerii din Râmnicu Vâlcea își doresc trei lucruri: construirea și amenajarea unor zone de divertisment, în care își pot consuma energia, acordarea de burse de merit și investirea în educație și, nu în ultimul rând, investirea în toate sporturile pe care aceștia le practică, nu doar în handbal. Fiecare dintre aceste trei obiective se află deja în planul nostru și va reprezenta o prioritate pentru următorii patru ani. Vom dezvolta o zonă de divertisment la Fețeni, formată dintr-un parc de aventură și un spațiu special amenajat pentru concerte și festivaluri de muzică în aer liber. Este firesc ca tinerii să aibă un loc al lor în Râmnicu Vâlcea, unde se pot distra și unde își pot crea amintiri frumoase.

În ceea ce privește educația, sunt de acord în totalitate cu tinerii de la VL Youth, care mi-au spus că nu sunt susținuți să facă performanță. În acest sens, ne-am asumat construirea unui Centru de excelență, unde elevii capabili de performanță vor reuși să-și maximizeze potențialul și să se dezvolte din punct de vedere profesional și personal. În plus, avem în plan acordarea de burse de merit elevilor cu rezultate bune la învățătură și susținerea cursurilor și activităților extrașcolare. Am fost, de asemenea, plăcut surprins să aflu că tinerii din orașul nostru sunt activi și că practică sportul. Ceea ce m-a întristat însă este faptul că acești copii nu au fost susținuți deloc în activitatea lor sportivă. Ei mi-au mărturisit că se antrenează în condiții mizere și că au fost nevoiți să plece chiar și în alte orașe, pentru că în Râmnicu Vâlcea nu au găsit susținere. Așa cum am mai spus, în acest oraș nu există doar handbal. Sunt tineri care joacă fotbal, tenis, box și multe alte sporturi. Și ei trebuie susținuți pentru că și ei ne reprezintă orașul!

Este timpul ca tinerii să fie întrebați ce își doresc, este timpul să deschidem orașul pentru ei și pentru nevoile lor. Hai alături de noi, împreună reușim! Ieși la vot pe 27 septembrie, se poate și mai bine!

