VIRGIL PÎRVULESCU declară ferm: „Aducem investitori în oraș”

Putem transforma orașul nostru într-unul atractiv pentru investitorii străini. În urmă cu ceva veme am obținut prima dovadă a faptului că planul nostru funcționează. Astfel, am avut o întâlnire online cu Confindustria Sardegna, o entitate care reunește peste 350 de investitori din Italia, care după 27 septembrie își vor deschide fabrici în Râmnicu Vâlcea, creând locuri de muncă bine plătite pentru locuitorii din orașul nostru. Toți investitorii cu care am discutat au fost de acord cu condițiile propuse de noi, pe care le vor îndeplini în schimbul facilităților fiscale primite.

„Deschidem orașul” nu este doar un slogan, ci este o necesitate pe care noi, cetățenii din orașul Râmnicu Vâlcea, o resimțim de ani buni. Prioritățile noastre principale sunt atragerea investițiilor în Râmnicu Vâlcea, creșterea salariului minim net și aducerea tinerilor înapoi acasă. Lucrurile încep deja să se miște în acest sens, întrucât după 27 septembrie investitorii italieni și-au exprimat intenția de a veni în Râmnicu Vâlcea și de a crea locuri de muncă în domenii precum industria IT, prelucrarea lemnului, vinificație, transporturi și multe altele.

Ieși la vot pe 27 septembrie și hai să ne apucăm de treabă! Împreună deschidem orașul, totul începe cu un vot!

Comandat de Partidul Național Liberal;

Cod AEP 21200012;

Realizat de SC Curier SRL.