Vineri și sâmbătă, spectacole în noapte la Muzeul Satului

Amfiteatrul de la Bujoreni va găzdui, în premieră, o piesă de teatru non-verbal a actorilor de la Teatrul „Anton Pann”

Marți dimineață, conducerile Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, reprezentată prin managerul Claudiu Tulugea și a Teatrului „Anton Pann” prin managerul Tavi Costin, au organizat o conferință de presă pentru a prezenta un proiect cultural proaspăt din toate punctele de vedere.

Evenimentul organizat la Muzeul Satului de la Bujoreni a prefațat premiera de vineri seară, de la ora 21.30, a spectacolului non-verbal „O gură de aer”, o idee a regizorului-antreprenor Vlad Trifaș, conturată din improvizații pe diverse teme pentru a genera o emoție străină de teatrul tradițional și convențional cu care suntem obișnuiți. Firul narativ, pe care echipa a ales să-l țină sub semnul misterului, capătă o altă dimensiune prin îmbinarea dintre emoție profundă și comedie. Tot universul artistic, inclusiv cel sonor, a fost creat în spațiul de repetiții.

Despre spectacol, Vlad Trifaș n-a vrut să dezvăluie prea multe limitându-se doar să anunțe că: „Pe lângă o provocare, pentru mine a fost și un drum foarte plăcut tot acest proces de a crea «ceva» din propriile experiențe, din trăirile pe care le conțineam în noi și le consideram valoroase, fără să avem un traseu prestabilit. Totodată, cred că am descoperit la Teatrul «Anton Pann» trupa perfectă cu care pot face astfel de spectacole. Datorită disponibilității lor am putut explora împreună marile dimensiuni sufletești într-o stare de laborator.”

„O gură de aer” concept și regie: Vlad Trifaș, mișcare scenică: Mihaela Mardare.

Distribuția: Alexandru Beteringhe, Ștefan Craiu, Anca Dinicu, Kostas Mincu, Mihaela Mardare, Denisse Moise, Réka Szász, Ana Șușca.

Costin vrea spectacole la miezul nopții… pe timp de iarnă

Tânărul manager de la Anton Pann a dezvăluit că ideea de a organiza spectacole în amfiteatrul de la Muzeului Satului Vâlcean s-a născut dinaintea pandemiei: „Ideea mi-a venit dinainte de pandemie doar că nu găsisem textul, contextul și pretextul perfect pentru a veni aici. E un spațiu minunat pe care, cu bunăvoința domnului director, aș dori să-l exploatez cât de tare se poate pentru că e o experiență diferită, oamenii nu sunt obișnuiți… De prima dată când am venit aici, mi s-a părut un loc minunat și fiind actor m-am gândit să combin ceea ce consider eu minunat cu ce-aș putea să fac eu minunat sau… mai minunat. Plus că acum suntem obligați să jucăm în aer liber și mi s-a părut cel mai oportun moment de a crea această legătură cu domnul director. Am vorbit și cu Vlad, am venit să vedem locul, să vedem ce spectacol… Spectacolul acesta este gândit special pentru acest loc, nu-i un spectacol făcut în interior și mutat din cauza pandemiei. E un parteneriat pe perioadă lungă, fiind două instituții subordonate Consiliului Județean Vâlcea. Ne este și mai ușor să comunicăm inter-instituțional. Aici, totul arată ca o poveste și asta ne ajută foarte mult pentru că nu trebuie să mai venim noi cu mult decor… Pentru că el e deja făcut. Să știți că nu e o ideea așa de rea cu spectacole la ora 12.00, noaptea… Eu mă gândeam la un moment dat să punem spectacole și la ora 12.00 pentru că poate fi o experiență în sine… Dar vedem mai încolo, iarna…”.

Spectatorii sunt rugaţi să respecte reglementările actuale impuse prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 26/28.05.2020 în ceea ce priveşte distanţarea de siguranţă şi purtarea măştii de protecţie, precum si indicațiile personalului de ordine.

Info bilete și rezervări la numărul de telefon: 0773.324.352.