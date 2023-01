VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFIE „Floarea de Colţ”, la la Galeria „Cozia Pasaj 2”

Email the Author

În data de 11 ianuarie 2023, cu începere de la ora 18.00, la Galeria „Cozia Pasaj 2” din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, se va desfășura vernisajul expoziției de fotografie Salonul anual al Fotoclubului „Floarea de Colţ” Râmnicu Vâlcea . Manifestarea este dedicată „Zilei Artei Fotografice în România”, stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 458/2010, 11 ianuarie fiind ziua de naștere a lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României, precum şi data „Festivalului Internaţional de Fotografie Carol Popp de Szathmary 2023”. Vor fi expuse 40 de lucrări aparţinând membrilor fotoclubului „Floarea de colț” din România, Germania, Franţa, Serbia şi Anglia: Adriana Ceaușescu, Anca Roşu, Andreea Popescu, Andrei Grosoșiu, Bogdan Ioan, Cătălin Vezetiu, Claude Aubè, Daniel Chiosilă, Daniela Iancu, Dušan Živkić, Elena Simion, Ioan Ciobotaru, Laurenţiu Mărgineanu, Marius Cinteză, Nicolae Sotir EFIAP, Ovidiu Şelaru, Rucsandra Călin EFIAP/GOLD, Sorin Mateescu, Tavi Aniniş și Trestian Găvănescu AFIAP. Salonul se desfăşoară sub patronajul Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România și al Asociaţiei Internaţionale EuroFotoArt, fiind organizat de Fotoclubul „Floarea de Colț” în parteneriat cu Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România și cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Evenimentul face parte din manisfestările prilejuite de „Ziua Culturii Naţionale”. Expoziția Salonul anual al Fotoclubului „Floarea de Colţ” Râmnicu Vâlcea va fi deschisă în perioada 11 ianuarie – 9 februarie 2023. Intrarea publicului este permisă în mod gratuit.

