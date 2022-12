VERIFICĂRI la firmele de curierat. AMENDĂ DE 10.000 DE LEI la o societate din județ

Email the Author

Reprezentanții Ministerului Muncii au anunțat că, în ultimele luni, la nivel național s-au desfășurat acțiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la firmele care desfășoară activități în domeniul curieratului en gros și en detail. „În ultimii ani, serviciile de livrare la domiciliu a unor produse diverse a crescut. În acest context, în trafic, sunt prezenți zilnic curieri, aparținând diferitelor firme care prestează servicii de curierat și care sunt expuși la riscuri majore, putând fi angrenați în evenimente de trafic care pot avea consecințe grave pentru sănătatea lor. În general, curierul este elementul care face legătura între furnizorii de produse diverse, partenerii acestora din mediul de afaceri (restaurante, magazine etc.) și clienții utilizatori, de multe ori, prin intermediul unor platforme informatice. Pentru a deveni curier de diferite produse, unii administratori de platformă solicită ca aceștia să fie înregistrați la Administrația Publică în care să-și declare veniturile la Administrația Fiscală fără a exista obligativitatea stabilirii unei relații de muncă care să fie supusă reglementărilor Codului Muncii, neputând fi asimilați cu definiția «lucrătorului» așa cum este prevăzut în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006” , se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii. „Transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de accidente de muncă (locurile 3 și 4 în ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare privind numărul accidentaților în muncă o au lucrătorii care se accidentează în condițiile în care vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul beneficiarului transportului. Prevenirea acestor accidente este o problemă care necesită o atenție deosebită având în vedere numărul de vehicule implicate, diversitatea acestora, cantitatea de marfă transportată în fiecare an și avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu. O mai bună coordonare a activității de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni acest tip de accidente, atât pentru angajatori cât și pentru personalul societăților de curierat” , se mai arată în același comunicat.

