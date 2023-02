Vamos a la playa…

CONSILIERII JUDEȚENI se pregătesc de Acapulco!

Legislativul vâlcean va aproba Acordul de Cooperare cu Statul Guerrero unde se găsește superba stațiune cu peste 30 kilometri de plaje

Luni, aleșii județului vor să dea o mega-lovitură în lupta de promovare a turismului vâlcean prin adoptarea unui acord de cooperare cu mexicanii din Guerrero, unul dintre cele 32 state care compun federația de la sudul Statelor Unite. Potrivit documentației oficiale, actul prevede „activități de cooperare în turism, educație, cultură, promovarea produselor tradiționale locale” pentru care se vor derula „activități de promovare economică, turistică, culturală sau teritorială, stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc, proiecte de dezvoltare economică și socială”.

Aflat la nu mai puțin de 11.111 kilometri distanță de Vâlcea, statul Guerrero își are capitala în Chilpancingo dar orașul cel mai mare și cunoscut rămâne Acapulco. Împreună cu Taxco, cele două formează „Triunghiul Soarelui” pe coasta Pacificului.

„Perla Oceanului Pacific” are un farmec aproape la fel de intens precum „cel mai frumos județ din România” iar argumentele în acest sens nu pot să pornească decât de la plajele sale incredibile întinse pe 30 kilometri. Sunt câteva mici detalii pe care aleșii noștri trebuie să le ia neapărat în considerare înainte să bată obositorul drum aerian de peste 40 ore până ca să promoveze Vâlcea…

Condes este considerată cea mai populară dintre cele 20 de plaje municipale. Lungimea sa este de un kilometru. Intrarea este gratuită. Nisipul de pe Condes este galben mic, plăcut. Mare atenție, însă, iubiții noștri „parlamentari județeni”: apa din ocean nu este cea mai calmă! Grijă mare, cu alte cuvinte…

Plaja Tamarindos este cea mai renumită plajă din Acapulco, situată în zona Acapulco Vechi, în partea de nord-vest a golfului magnific. Așa-numita „atmosferă tradițională” domnește aici și probabil că vă veți simți ca acasă, aici, pe malurile Oltului… Cei care au ajuns, jură că Tamarindos are totul: nisipul fin cel mai delicat, valurile curate și moi, blânde, deci veți putea promova județul fără frică…

Plajele din Caleta și Caletilla sunt cele mai faimoase două plaje din Acapulco, fiind separate în Oceanul Pacific de o insulă mică. N-aveți voie să le ratați!

Din punct de vedere istoric, „acapulco” provine din limba nouatl este tradus ca „un loc unde crește o trestie uriașă”. Arheologii au găsit dovezi că până la momentul în care spaniolii au debarcat aici în 1521, aceste locuri au fost locuite mai mult de două mii de ani. Timp de 250 de ani de la stăpânirea lor, spaniolii au transformat un sat mic într-un oraș, care a fost un punct de tranzit important pe calea comerțului galeone din Filipine în Spania.

Un alt reper este cetatea pentagonală din San Diego (Fuerte de San Diego), situată pe piața principală din Zocalo (Zocalo), a fost construită în 1616 pentru a proteja navele spaniole de numeroși pirați englezi și olandezi jefuind nave cu mărfuri. În interiorul cetății se află Muzeul de Istorie Acapulco (Museo Historico de Acapulco). În apropierea cetății se află un mic, dar foarte curios Muzeul Măștilor (Casa de la Mascara), unde puteți vedea măști tradiționale din diferite regiuni din Mexic.

În Piața Sokalo, se află Catedrala Nuestra Senora de la Soledad (Catedrala Nostra Senora a Soledadei, 1930), care se distinge prin arhitectura neobișnuită în stilul neo-bizantin. De la Sokalo de-a lungul coastei se întinde Costera Miguel Aleman (Costera-Miguel-Aleman).

Clima rămâne destul de uniformă pe tot parcursul anului, temperaturile medii lunare sunt de aproximativ 26-28° C, minima de +16° C, în vreme ce maxima este de +37 C, adică soarele e acasă la el tot anul, deci nu mai aveți nicio scuză să plecați fără cremă de protecție solară!

Principala zonă turistică din Acapulco este „cartierul de aur”. Multe hoteluri au fost construite aici, atât scumpe, cât și nu foarte mari, existând și o categorie specială pentru super-hoteluri – Grantourismo, situate în „diamantul Acapulco” – o zonă din estul stațiunii, care este renumită pentru locuințele sale de lux. Peste tot sunt vile de lux și hoteluri premium. Ca acasă, ce să mai…