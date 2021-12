VÂLCEANUL DE 18 ANI care va mixa pe Turnul Eiffel este sincer: „Am atins performanța la o vârstă fragedă”

Vlad Odangiu, cel mai tânăr DJ român, bate toate recordurile!

Record după record, eveniment după eveniment! Vlad Odangiu nu se oprește! Youngest DJ on top of Romania își dorește să devină Youngest DJ on top of the World! De această dată, după ce a mixat pe cea mai înaltă clădire din țară, tânărul își propune să se ridice la înălțimea celor mai cunoscuți DJ din toată lumea.

Vlad Odangiu, un tânăr ambițios și îndrăzneț din Râmnicu Vâlcea, le propune tuturor un proiect inedit. Acesta o să vină cu unele dintre cele mai cunoscute HIT-uri din industria muzicală într-un eveniment de top, desfășurat chiar pe Turnul Eiffel, din Paris.

Sky Tower din București a fost un vis îndeplinit. Un vis măreț pentru un tânăr cu ambiții uriașe. Vlad Odangiu speră să ducă mai departe proiectul și să mixeze pe cele mai înalte clădiri din Europa și nu numai! Înarmat cu talent, o echipă tânără și tehnologie de înaltă calitate, DJ-ul vrea să aducă zâmbete pe buzele oamenilor și să le ofere tuturor un exemplu. Totul poate să devină realitate atunci când visele prind contur!

Vlad Odangiu este cunoscut pentru că a luat cu asalt lumea muzicii din România. A mixat, printre altele, pe Valea Oltului, pe vârful Cozia, pe Vârful Roman, pe cea mai înaltă clădire din Oltenia, dar și pe Sky Tower București (cea mai înaltă clădire din România), o clădire de 137 de metri înălțime, cu 37 de etaje, din București. Acum, muzica lui o să răsune chiar de pe Turnul Eiffel!

„Fac parte din noua generație de tineri îndrăgostiți de muzică. Avem nevoie de susținere, ambiție și dragoste pentru ceea ce facem. Rețeta succesului este simplă, dar drumul este plin de provocări. Vreau să le dobor pe toate și să le demonstrez oamenilor că totul este posibil!”, spune Vlad Odangiu.

Nu uita să urmărești aventura lui Vlad Odangiu și să te lași purtat de muzică! Evenimentul va începe la ora 21.00 și va fi transmis LIVE, pe 16 aprilie 2022, pe toate rețelele de socializare ale lui Vlad Odangiu.

• Comunicat de presă