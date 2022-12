„VĂ INVITĂM SĂ APELAȚI la șeful reprezentanței unde ați fost cu vehiculul, dacă aveți orice nemulțumire. Este mult mai eficient ca problema să se rezolve pe loc, «la cald»”

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Și pentru că acest comunicat la care facem referire sună parcă prea bine pentru felul în care decurg, generic vorbind, activitățile din instituțiile publice românești, dorim să vi-l prezentăm integral. Noi nu credem până nu vedem! „Stimați clienți, Vă invităm să apelați imediat la șeful reprezentanței unde ați fost cu vehiculul, dacă aveți orice nemulțumire. Este mult mai eficient ca problema să se rezolve pe loc, «la cald», atât timp cât mașina este acolo și datele sunt proaspete. Pentru că, în acest fel, dacă este vorba despre o eroare de orice natură, intervenția instant este mai eficientă decât revenirea ulterioară. Ne preocupă să ne asigurăm că vizita dumneavoastră la oricare dintre reprezentanțele RAR va beneficia de prestații la cele mai înalte standarde profesionale. La fel de mult suntem interesați să știm că sunteți tratați cu respect de angajații noștri, într-o stare de normalitate relațională reciprocă. Înțelegem problemele pe care le întâmpinați în diferite situații legate de interacțiunea cu reprezentanții RAR, în special în cazurile de interpretare subiectivă a unor prescripții de natură legislativă, tehnică sau administrativă. Există situații în care inginerii de pe linie nu vă pot oferi toate explicațiile necesare de care aveți nevoie astfel încât să plecați de la RAR în deplină cunoștință a unei situații excepționale sau neprevăzute. Motiv pentru care venim în întâmpinarea dvs. cu o modalitate eficientă de a salva timp și nervi! Șeful de reprezentanță are obligația să verifice tot ce vă nemulțumește și să intervină dacă este cazul, astfel încât să evitați risipa de timp prin a trimite petiții sau reclamații retroactiv. La acestea din urmă vă rugăm să apelați numai dacă rezoluția șefului de reprezentanță nu a fost de natură să clarifice aspectele cu privire la care ați avut întrebări. Comunicarea reciprocă și proactivă este soluția pentru ca gradul dumneavoastră de satisfacție în urma interacțiunii cu RAR să fie la nivelul așteptat de ambele părți. Șefii de reprezentanțe sunt la dispoziția dumneavoastră în timpul programului de lucru. De asemenea, pe site-ul RAR, www.rarom.ro , la rubrica «Șefi Reprezentanțe», găsiți datele de contact ale fiecăruia dintre ei. Vă mulțumim pentru încredere!”, se arată în comunicatul emis de RAR. În județul Vâlcea, șeful de reprezentanță RAR este liberalul Ovidiu Popa .

RAR: „Șeful de reprezentanță are obligația să verifice tot ce vă nemulțumește și să intervină dacă este cazul”

Au anunțat, de curând, reprezentanții Registrului Auto Român Prin intermediul unui recent (și aproape de necrezut) comunicat de presă, reprezentanții Registrului Auto Român au anunțat persoanele care au de rezolvat probleme la această instituție că șefii RAR din teritoriu (deci și din județul Vâlcea) se vor afla la dispoziția cetățenilor pentru a oferi „explicații și lămuriri despre interacțiunea cu instituția” . Nu știm dacă așa este, deocamdată nu am verificat această disponibilitate suplimentară care ar trebui să se… manifeste și la Vâlcea. Poate dumneavoastră, stimați cititori, ați verificat și ați văzut cum mai stă «treaba» pe la RAR. Nouă ni se pare că este un fel de „scoatere la înaintare” a șefilor din teritoriu, prin intermediul directivelor venite de la «centru».

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.