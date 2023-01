UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI ar putea veni la Râmnicu Vâlcea. Și mai important este dacă va rămâne la noi!

Site-ul edupedu.ro (specializat în abordarea subiectelor din domeniul învățământului) scrie că senatul Universității din Pitești a adoptat, pe 18 ianuarie 2023, „contractul de fuziune prin comasare/ contopire” dintre Universitatea din Pitești și Universitatea Politenhică din București. Documentul a fost aprobat cu 39 de voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri. În urma acestui fapt, ar urma ca Universitatea din Pitești să nu mai existe, ea fiind contopită în structura Universității Politehnice București.

Bun, până aici pare că Vâlcea și vâlcenii nu prea au treabă cu ce fac argeșenii cu bucureștenii. Însă nu trebuie uitat că Universitatea din Pitești încă are o structură universitară în Râmnicu Vâlcea (care a funcționat/ funcționează pentru programe de învățământ la distanță – „ID” cum sunt ele numite în limbajul comun universitar). Rămâne de văzut dacă, după contopire, rectoratul Universității Politehnice din București va menține această structură.

Cine știe, dacă aparent am putea crede că universitatea din Capitală nu ar fi interesată de o structură la Râmnicu Vâlcea (secția de la Vâlcea nu are programe de învățământ legate de studii tehnice!), poate exact acesta este punctul din care municipiul nostru s-ar putea reînscrie mai serios pe harta micilor centre universitare din țară (așa cum sunt de pildă Petroșani, Reșița, Târgu Jiu, Târgoviște și altele – cu mențiunea că în aceste orașe există universități care au personalitate juridică proprie și nu filiale ale altor universități din țară).