Un vâlcean, SINGURUL ROMÂN SELECTAT pentru o expoziție de artă la Barcelona

Silviu Preda a fost singurul român cu lucrări prezente la expoziția internațională „The art of photography” în Barcelona

Expoziția internațională de fotografie, organizată de PH21 Gallery Budapesta în colaborare cu renumitul spațiu expozițional Valid World Hall Barcelona, s-a desfășurat în perioada 9-15 mai 2022, la Valid World Hall. Aceasta a fost deschisă de Zsolt Batori, fotograf și filosof, și de Borbala Jasz, filosof și istoric de artă. Cei 69 de artiști acceptați au răspuns cererii juriului de a exprima prin lucrările alese felul în care înțeleg arta fotografică în secolul al XXI-lea.

Vâlceanul Silviu Preda a participat cu două lucrări, „Personal Concession” și „Running Out of Time”, din seria Personal Impulses, realizate în anii 2020-2021.



Ce teme abordează fotografiile lui Silviu Preda?

Realizată într-un stil eclectic, seria „Personal Impulses” amestecă elemente specifice de pop art, își asumă o imagistică kitsch, cu elemente împrumutate din artele decorative, și este dominată de o alegorie a personalului și de simboluri sociale. Cele cinci impulsuri devin un simbol al confruntării spaimelor, un semnal de alarmă atât pentru artist, cât și pentru privitor.

Silviu Preda este un adept al experimentelor fotografice în studio, unde valorifică dialectica dintre lumină, formă și culoare. Artistul folosește ca resort tehnic fotografia digitală, realizând un metamix între pop art, kitsch și sfera artelor decorative. Lucrările sale sunt caracterizate de culorile vibrante, dominate de o reprezentare alegorică a simbolurilor sociale și personale.

Despre Silviu Preda

Silviu Preda a fost bursier al Fundației Regale Margareta a României, câștigător al trofeului „Griselini Master” și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Începând cu anul 2016, a participat la 69 de expoziții naționale de grup, 11 expoziții internaționale de grup (Italia, Ungaria, Serbia, Spania și Germania), trei expoziții personale (5 O’CLOCK PANDEMIC TEA – Tiny Griffon Gallery Nürnberg, Germania 2022; The Autopsy of an Ephemeral Society – Galeria Europa, în cadrul Bienalei Internaționale de Arte Vizuale Brașov 2021; Twisted Mind – Centrul Bastion, Timișoara 2021). Lucrările sale au fost publicate în 16 cataloage de artă.

Silviu Preda este membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Râmnicu Vâlcea, absolvent al Facultății de Arte și Design din Timișoara, specializarea Foto-Video (master).

• Material realizat cu sprijinul UAP Râmnicu Vâlcea