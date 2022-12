UN PREOT VÂLCEAN LE EXPLICĂ PARLAMENTARILOR OLANDEZI motivele pentru care România merită să fie acceptată în Spațiul Schengen

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Excelența Voastră, Doamnă Președintă a Camerei Reprezentanților, Îmi revine deosebita onoare de a mă adresa Dumneavoastră în calitate de Preot Paroh al celei mai vechi parohii ortodoxe române din Ţările de Jos, Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/ Rotterdam, care împlineşte 42 de ani de existenţă în ianuarie 2023, de Protopop ortodox român al Ţările de Jos şi, nu în ultimul rând, de cetăţean român, pentru a susţine cauza aderării României la Spaţiul Schengen. Ȋngăduiţi-mi să încep această pledoarie prin evocarea cooperării pe multiple planuri, de peste 140 de ani, care leagă România şi Ţările de Jos. De altfel, Țările de Jos au fost a doua țară, după Italia, care au recunoscut independența României în 1878. Fundamentul acestei cooperări îl constituie relaţiile de prietenie, încredere şi respect reciproc, solidaritatea, dialogul şi viziunea comună a ţărilor noastre în ceea ce priveşte necesitatea asigurării păcii, a securităţii şi a prosperităţii în spaţiul european. Aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, a însemnat împlinirea firească a unei aspirații naționale, reintegrarea simbolică în Europa. Acest amplu proces trebuie acum pe deplin finalizat prin aderarea României la Spaţiul Schengen. Este un act de recunoaştere a îndeplinirii de către ţara mea a criteriilor de aderare la zona Schengen şi a capacităţii sale de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene. Este, totodată, un act de aliniere la evaluarea Comisiei Europene şi la rezoluţiile Parlamentului European. Comunitatea română, bine integrată în societatea olandeză, dar păstrându-şi vii limba, cultura, tradiţiile şi credinţa ortodoxă, împărtăşeşte aspiraţiile poporului olandez pentru pace şi solidaritate, interesul pentru securitatea şi bunăstarea Europei, grija pentru viitorul tinerei generaţii. La fiecare Sfântă Liturghie rostim rugăciuni pentru Majestatea Sa Regele Willem-Alexander, pentru Majestatea Sa Regina Máxima, pentru poporul olandez şi ţara sa, Ţările de Jos. Ȋn acest spirit al unităţii, vă adresez apelul de a susţine aderarea, până la finalul acestui an calendaristic, a României la Spaţiul Schengen, act esenţial atât pentru economia şi securitatea ţărilor noastre, cât şi a Uniunii Europene, puternic afectată de războiul din Ucraina şi de criza energetică. Nădăjduiesc, Excelență, că în evaluarea Dumneavoastră vor prevala recunoaşterea unei stări de fapt consfinţită şi de Comisia Europeană şi Parlamentul European, precum şi avantajele certe, atât pentru statele membre, cât şi pentru Uniunea Europeană în ansamblu, care decurg din primirea României în zona Schengen. Vă rog să primiţi asigurarea înaltei mele consideraţii. • Preot Protopop Dr. Ioan DURĂ”

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.