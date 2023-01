Un OM de mare valoare a trecut în lumea celor drepți

Email the Author

Vasile Ionel a văzut lumina zilei în comuna Apa Sărată din Câmpulung Muscel, în ziua de 24 noiembrie 1936. Studiile primare le-a făcut în localitatea natală, iar cele liceale la Școala Medie Tehnică Mecanică din Câmpulung Muscel (în prezent, Liceul Industrial). A urmat Facultatea de Mecanică Agricolă de la Craiova și pe cea de la Timișoara, în perioada 1958-1963. După terminarea studiilor a fost încadrat la Șantierul de Construcții Forestiere Câmpulung Muscel din cadrul Ministerului Economiei Forestiere (1963). În anul 1965 a fost numit șef la Baza de Utilaje pentru Construcții Forestiere Râmnicu Vâlcea. Între anii 1969-1972, Vasile Ionel a acordat asistență tehnică la utilaje de construire a drumurilor din jungla Ceylon-ului, la Societatea «Ceylon Plywood Cooperation». De asemenea, a acordat asistență tehnică la construirea de drumuri și exploatare forestieră din Republica Populară Congo, în zona forestieră Betou, în perioada anilor 1974-1975. Între anii 1977-1984 a lucrat în Nigeria, ca mecanic șef la Combinatul de Industrializare a lemnului din orașul Calabar, în cadrul Societății Mixte Româno-Nigeriene «Seronwood Ind. Ltd». În afara misiunilor primite în străinătate din partea statului român, Vasile Ionel a fost angajat permanent al SC FORCONCID SA, de unde s-a pensionat în anul 2000. Pentru rezultate deosebite a primit numeroase diplome de apreciere de la instituţii de prestigiu din ţară şi din străinătate. Statul român i-a acordat Ordinul «Medalia Muncii», după finalizarea Transfăgărășanului (contribuția ICF la drumul de contur al Lacului Vidraru). A publicat numeroase studii şi articole în reviste de specialitate, dar în conştiinţa civică s-a remarcat prin cele trei cărţi scrise: «Întreținerea mașinilor de construcții» (1976) «Gramatica limbii engleze pentru elevi și studenți» (2011) şi încheind cu «Cunoștințe tehnice generale în română și engleză pentru elevi și studenți» (2016). Sub tipar se află ultima sa carte; un volum de memorii intitulat «Povestea vieții lui Vasile Ionel». Împreună cu soția sa, Gherghina (Jeni) Ionel – o adevărată doamnă care are o bogată activitate profesională la Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea –, au doi copii și trei nepoți. Unul dintre nepoți este un sportiv de performanță – Nicholas David Ionel –, desemnat de Federaţia Română de Tenis, alături de Simona Halep, ca jucător al anului 2022. El este unicul tenismen care a reprezentat România la turneul masculin Australian Open 2023. Regretatul vâlcean a fost un suflet cald, altruist, cu o educație aleasă și cu mult bun simț. Multe generații de tineri au învățat limbi străine (era poliglot) fără ca el să le pretindă vreo plată pentru meditații. Condoleanțe colegei noastre și întregii familii îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace, întru eternitate! • Dr. Florin EPURE, director executiv la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea

