UN NOU PREMIU PENTRU BROBOTS, echipa de robotică a Colegiului Național „Alexandru Lahovari”

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

BroBots – echipa de robotică a Colegiului Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, care activează și în cadrul Centrului Județean de Excelență Vâlcea, a obținut Premiul Nație Prin Educație la faza națională a celui mai mare concurs de robotică pentru liceeni – BRD First Tech Challenge (organizat în România de Asociația Nație Prin Educație). Competiția organizată în România este și cea mai mare competiție de robotică din Europa. Premiul obținut reprezintă recunoașterea meritelor echipei în acest sezon competițional. Concursul s-a desfășurat în perioada 3-5 martie 2023 la Sala Polivalentă din București, unde s-au întâlnit cele mai bune 80 de echipe de robotică din țară. BroBots Team a obținut calificarea la această etapă finală prin participarea la regionala 1, ce a avut loc în perioada 12-15 februarie 2023, la Universitatea Politehnica București, regională la care a obținut Premiul III Motivate Award. Echipa Colegiului Național „Alexandru Lahovari” este singura echipă vâlceană de robotică premiată (la ambele faze ale competiției) în acest sezon.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.