UN CETĂȚEAN DE 73 DE ANI este cel mai căutat vâlcean al momentului

„La data de 7 decembrie 2022, polițiștii din Vâlcea au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că cumnatul său, numitul Radi Ioan, a plecat de la domiciliu, în data de 2 decembrie .2022 și nu a mai revenit. Bărbatul are o înălțime de 1,70 m, greutate 70 kg, păr cărunt, barbă căruntă, ochi albaștri, nas drept, buze subțiri, față alungită și ten deschis. În momentul plecării el era îmbrăcat cu un hanorac de culoare neagră, pantaloni maro și cizme de cauciuc de culoare neagră. De asemenea, persoana în cauză nu este la prima plecare de acest fel, obișnuind să se deplaseze la diferite lăcașe de cult. Persoanele care dețin informații sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112, sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

