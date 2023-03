ULTIMELE SĂPTĂMÂNI în care râmnicenii pot beneficia de 10% bonificație la plata impozitelor locale

Email the Author

• administrația locală pune la dispoziție șase casierii și multiple modalități online pentru plata impozitelor Cu două săptămâni rămase până la data de 31 martie 2023, când expiră bonificația de 10% pentru persoanele fizice sau juridice care își achită integral pe anul în curs obligațiile către bugetul local, contribuabilii din Râmnic încep să se prezinte în număr tot mai mare la casieriile municipale pentru plata impozitelor datorate. Pentru a evita, pe cât posibil, aglomerațiile, Primăria Râmnicului are deschise, la acest moment, șase puncte de încasare: • la sediul Direcţiei Economico-Financiare din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24 (Arenele „Traian”); • la sediul Primăriei municipiului din strada General Magheru nr. 25 (clădirea „Socom”); • la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din strada Regina Maria nr. 6; • la Stadionul Municipal din Splaiul Independenţei; • în cartierul Ostroveni, pe strada I.C. Brătianu (lângă Clubul Pensionarilor); • în Piața Nord Ultimele două puncte amintite vor fi închise după data de 31 martie 2023 .

