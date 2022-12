ULTIMA ORDINARĂ DIN ACEST AN de la Primăria Râmnicului. Școala Waldorf (re)primește personalitatea juridică

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

27.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulație „Intrarea Hidraulicii”. 28.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială. 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2023/2024. 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la convenția de parteneriat dintre Consiliul Local Râmnicu Vâlcea – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017, așa cum a fost modificată prin Actul adițional nr. 3. 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului. 32.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: ianuarie, februarie și martie 2023. 33.Întrebări, interpelări și informări.

15.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE – Filiala Județeană Vâlcea. 16.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 490433/ 27.12.2018. 17.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”. 18.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Direcției Administrării Domeniului Public a imobilului „Spațiu cu altă destinație – clădire PT1 (Ostroveni I)”. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2023” și a caietului de sarcini aferent. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorități pentru acordarea locuințelor sociale. 21.Proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea locuinței sociale situată în Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga, nr. 18 C, bloc B01, ap. 13. 22.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018. 23.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea. 24.Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de facturare a energiei termice către populație, începând cu data de 01.12.2022. 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea. 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – Construire imobil D+P+2E și împrejmuire, amplasament Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 55, inițiatori Bălășoiu Filofteia și Tilmaciu Ilie.

Chiar dacă nu (prea) mai are electorat, ALDE Vâlcea primește sediu

Vineri, 23 decembrie 2022, cu începere de la ora 09.30, în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea, se va desfășura ultima ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului din acest an. Chiar dacă ședința vine înaintea unei perioade de respiro, ordinea de zi a consilierilor locali nu este una de vacanță. Ei vor avea de dezbătut și aprobat (sau nu) 33 de proiecte care se află pe desfășurătorul întâlnirii. Dintre acestea 33 sunt vreo câteva care, în mod cert, prezintă importanță ridicată pentru comunitatea locală, printre acestea aflându-se și punctul 29, acolo unde consilierii locali vor vota pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2023/2024. După cum se observă pe site-ul Primăriei Râmnicului, dacă proiectul respectiv va fi adoptat prin votul consilierilor locali, printre școlile din municipiu care vor avea personalitate juridică în anul școlar 2023/2024 se va regăsi și Școala Waldorf (având arondată Grădinița Waldorf). Reamintim că această unitate școlară din nordul Râmnicului a mai avut personalitate juridică, însă, de câțiva ani, fusese arondată Liceului Forestier, pierzându-și acest statut.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri