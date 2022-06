TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN VREMURI APUSE, reînviate la Păușești-Măglași

Email the Author

Asociația „Familia Pro-Natură” este o organizație non-profit, apolitică, cu personalitate juridică. Scopul acesteia este de a sprijini membrii comunității locale din Păușești-Măglași să redescopere și să promoveze frumusețea, bogăția culturală și naturală, pe care zona o are și pe care a păstrat-o de-a lungul timpului. Asociația „Familia Pro-Natură” desfășoară activități educaționale, culturale, sportive și recreaționale pentru conservarea obiceiurilor și tradițiilor locale, promovarea unui stil de viață activ și sănătos, protejarea mediului înconjurător și păstrarea legăturii dintre generații. Situată pe şoseaua ce leagă Băile Olăneşti de Râmnicu Vâlcea, comuna Păușești-Măglași are peste 4.000 de locuitori și este formată din satele Coasta, Păușești-Măglași (reședința), Pietrari, Ulmețel, Valea Cheii și Vlăduceni. Sursă foto: Asociația „Familia Pro-Natură” • Simona SOARE GHIȘEA

Vizitarea Muzeului Satului din Păușești-Măglași a reprezentat o activitate educativă, prin care bunicii și directorul Căminului Cultural din localitate, Roxana Bogoslov, le-au prezentat celor mici obiectele vechi, de o însemnătate inestimabilă. Războiul de țesut, fierul de călcat care funcționa pe bază de cărbuni încinși, lampa cu gaz, lada de zestre, toate acestea sunt obiecte despre care copiii au aflat amănunte din povestirile pline de savoare ale seniorilor care trăiesc pe meleaguri vâlcene. Par două lumi total diferite, dar pe care le unesc valorile, noblețea sufletească, dragostea pentru frumos, care s-au transmis din generație în generație. Prin proiectele pe care le derulează, Asociația „Familia Pro-Natură” și-a propus să contribuie la dezvoltarea personală, culturală, dar și la evoluția tinerilor din localitatea Păușești-Măglași, prin educație formală, dar mai ales nonformală, aducând în prim-plan importanța legăturii dintre generații și păstrarea identității culturale, atât la nivel local, cât și la nivel național. „Am renunțat la viața tumultuoasă a Bucureștiului, pentru a mă întoarce la «rădăcini», în comuna unde am copilărit… Nimic nu se compară cu simplitatea oamenilor de aici, cu spiritul mereu viu al locului, cu liniștea sufletească pe care ți-o conferă natura. Prin proiecte precum «Bunicii, legătura dintre generații», ne-am propus să facem cunoscute tradițiile și obiceiurile zonei în rândul copiilor și tinerilor din localitate, pentru ca valorile spirituale și culturale să se perpetueze”, a precizat Elena-Alina Deaconesi (foto, în centrul imaginii de mai jos) , președintele și fondatorul Asociației „Familia Pro-Natură”.

Formată din peste 100 de copii și adulți din Păușești-Măglași, Asociația „Familia Pro-Natură” promovează patrimoniul cultural al localității. Izvorâte din experienţă de viață şi înţelepciune, din bucurie şi tristețe, din nevoia de pace sau din dragostea pentru simplitate și frumos, datinile și tradițiile creează punţi de legătură între generaţii. La Păușești-Măglași, seniorii transmit tinerilor datinile străvechi, pentru ca acestea să nu se piardă în negura timpului. Astfel, Căminul Cultural din localitate a devenit, recent, un loc de poveste, în care unii înțelepți ai satului au depănat amintiri sub privirile pline de curiozitate ale copiilor de la clubul de coding „The Byte Coders”, ce activează în cadrul Bibliotecii Publice „Antim Petrescu” Păușești-Măglași. „Un obicei care se practica înainte de Lăsata Secului era «Aolică Mare», prin care tinerii se adunau pe deal și făceau un foc mare. Acesta era un prilej prin care se anunțau viitoarele căsătorii. Acolo unde exista competiție, atunci când doi tineri din sate învecinate plăceau aceeași fată, începeau ironiile sub formă de strigări”, a povestit Gheorghe Oprescu, unul dintre înțelepții din comună. Textele se nășteau pe loc, într-un inegalabil concurs de interpretare, cu care lumea satului de odinioară era obișnuită. „Să nu uităm de «Ziua Teiului», ce făcea parte din sărbătorile câmpenești. Formațiile artistice, care erau alcătuite din trei generații (școlari, părinți și bunici), veneau, pe rând, pe o scenă improvizată, unde interpretau cu măiestrie cântece populare și sărbătoreau pe dansuri tradiționale. Unul dintre aceste dansuri foarte apreciate era «floricica»”, a povestit cu entuziasm bunicul Paul Rădulescu. La Păuşeşti-Măglaşi, dealurile sunt acoperite cu păduri, teiul dominând aceste locuri. „Sărbătoarea Teiului” este considerată Ziua Comunei Păușești-Măglași, fiind marcată la data de 29 iunie, când se celebrează Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Înțelepții satului consideră că un tei plantat în faţa casei apără familia de spiritele rele, aduce noroc şi îi ajută pe localnici să reziste vicisitudinilor de orice fel.

