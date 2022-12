Totul despre rubin: legende spectaculoase și beneficii incredibile

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Se spune despre rubin că este o piatră a succesului pe toate planurile. Purtătorul se simte mai optimist, mai încrezător în propriile atuuri, este mai inspirat să ia decizii bune și are un nivel de energie ridicat. Cu alte cuvinte, cei care poartă bijuterii cu rubine se fac mai ușor remarcați în societate și ating mai ușor faima și succesul. Alte surse spun că rubinul este un simbol al luminii, un îndrumător spre calea fericirii. Ajută purtătorul să scape de stresul zilnic, să vadă soluțiile mai ușor și să acționeze atunci când apar oportunități în viața lui. Există și opinii conform cărora rubinele au puterea să vindece tăieturile, să oprească sângerările, să calmeze febra și crampele. De asemenea, se mai spune că aceste pietre prețioase mai au efecte benefice și în caz de infecții, infertilitate, diabet, anemie, febră, melancolie, hipertensiune arterială și intoxicări. Toată lumea știe că roşul este culoarea pasiunii, a energiei și a puterii. Această piatră prețioasă ne încurajează să ne trăim viața fără teamă, să învățăm mereu lucruri noi și să fim mai buni cu cei din jurul nostru.

La fel ca alte pietre prețioase, și rubinul are legendele lui transmise din generație în generație. Rubinul nu era purtat de civilizațiile străvechi doar pentru aspectul estetic deosebit, ci și pentru puterile lui tămăduitoare. Oamenii îl purtau deseori ca amuletă, considerând că vor fi protejați de ciumă, dar și de alte pericole. Se spunea despre această piatră prețioasă că îmbunătățește sănătatea trupească, alungă tristeţea şi gândurile păguboase. Hindușii considerau în trecut că oamenii care oferă în dar rubine zeului Krishna vor deveni împăraţi într-una din vieţile următoare. Una dintre cele mai surprinzătoare povești despre rubin spune că împăratul chinez Kublai Khan (gazda lui Marco Polo) ar fi oferit un întreg oraş în schimbul unui rubin de dimensiuni mari. O superstiţie burmaneză spune că introducerea rubinului în corp poate face un om să devină puternic faţă de săgeţi, săbii şi alte arme. În Orient, era de bun augur să-l îl porți în ziua de miercuri, mai ales dacă pleci la drum. Potrivit tradiţiei, rubinele sunt dăruite cu ocazia celei de-a patra sau a cincisprezecea aniversări a căsătoriei. Totul despre rubin: proprietăți și beneficii

Află totul despre rubin în rândurile de mai jos – de la legendele „țesute” în jurul acestei pietre prețioase până la miraculoasele proprietăți pe care le are.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.