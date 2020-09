Toma Marius PEȘTEREANU, un primar „Aproape de oameni”

Toma Marius PEȘTEREANU,

PRIMAR COMUNA COSTEȘTI

SLOGAN: „Aproape de oameni!”

OBIECTIVE REALIZATE ÎN PERIOADA 2016-2020

INFRASTRUCTURĂ

Extindere alimentare cu apă în satul Bistrița, zona Blocuri și pod Bistrița spre Cariera de calcar;

Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea – 3753 m pe drumuri de interes local – proiect prin PNDL 2;

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ferigile Costești, proiect prin PNDL 2;

Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești și Pietrari, 10 ulițe, 4,330 km, prin PNDL 2;

Amenajare punți pietonale: Fulgești, Marcel Popescu, Crăcană Maria și Pretorian;

Reparații capitale dispensar uman Costești;

Reabilitare dispensar veterinar Costești;

Reabilitare fântâna Blezeni – pod Neamțu; Văratici, Primărie; Caline- Stoican Aurelian, str. Ferigi-Iliescu, DN 67 David, Blezeni – punct Frântu (fântâna cu cumpănă), Anghel – Ulița Coca Octavian;

Extindere Sistem de supraveghere video, în puncte strategice;

Modernizarea și extinderea iluminatului public;

Reabilitarea drumului Valea Stuparului, afectat de inundațiile din 2014;

Reabilitare drumuri de interes local Tarsa (Balea), Poarta Calinei, Bologa, DC 150 B la Duduca și Sontrop;

Refacere poduri Bistrița, la Predoiești, la Ciurea, Gruiete, Draibaru;

Amenajare șant betonat pe drumul Blezeni (Pensiunea Arnota – Colniceanu Gheorghe);

Apărare mal pod Văratici, sat Văratici;

Extindere alimentare cu apă în zone punctuale: Dealul Costeștilor, sat Văratici și sat Costești;

Asfaltare DJ 646, pe 5 km, cu sprijinul Consiliului Județean

ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT

Sprijin acordat echipei de fotbal A.S. Minerul Costești – câștigarea Cupei și Supercupei pe Județ 2018-2019;

Sprijin ansamblu popular „Floricica” pentru participarea la diverse evenimente;

Sprijin acordat Școlii Gimnaziale: premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, excursii pentru copiii de la învățământul primar, piese de teatru pentru copii;

Amenajare baza sportivă și de agrement, sat Văratici, prin AFIR;

Cupa Izvoarelor 2018,pe izlazul Stog;

Organizarea Zilei Comunei „La obârșie, la izvoare”;

Sfințirea bisericii 44 de Izvoare, la 505 ani de atestare documentară a comunei;

Trei ediții ale concursului de biciclete pentru copii împreună cu Asociația de tineret Likayos, izlaz Stog;

Gimnaziada județeană de fotbal feminin și masculin;

Loc de joacă în satul Bistrița, lângă Căminul Cultural.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2020 – 2024

Înființare complex sportiv, în comuna Costești – proiect în derulare;

Înființare rețea distribuție gaze, în comuna Costești – proiect în derulare;

Modernizare, consolidare și dotare Grădiniță cu Program Normal Costești-proiect depus pe CNI;

Modernizare centru civic-proiect în derulare;

Asfaltare drumuri de interes local Bistrița – Romani (Neagota) și Drumul Comunal Târsa (Bistrița- Pietreni);

Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, proiect depus și aprobat prin AFIR;

Modernizare și eficientizare sistem iluminat public, proiect depus la Agenția Fondului de Mediu.

„În ultimii patru ani, am reușit să realizez multe proiecte pentru comunitatea din Costești. Consider că am fost aproape de oameni și de nevoile lor. În calitate de primar, am atras numeroase fonduri și am realizat investiții importante care au dus la dezvoltarea localității noastre. Îmi doresc să continui proiectele începute și vă asigur, dragi cetățeni, că am o strategie de dezvoltare a localității și pentru viitor, astfel încât, să ne mândrim cu locul în care ne-am născut”, a declarat Toma Marius PEȘTEREANU, Candidat la funcția de PRIMAR al comunei Costești

Echipa de consilieri propusă de primarul TOMA PEȘTEREANU

1. Peștereanu Toma Marius – consilier local 2. Stoican Ion – consilier local 3. Butoi Dumitru – consilier local 4. Cochirlă Constantin Cătălin – consilier local 5. Milosteanu Ion – consilier local 6. Colniceanu George – Eduard- consilier local 7. Coca Grigore – consilier local 8. Marinoiu Ion – Constantin- consilier local 9. Enescu Ilie – consilier local 10 Stănescu Nicolae – consilier local 11 Gaină Ion – consilier local 12 Coca Daniela – consilier local 13 Sandu Ion – Constantin – consilier local 14 Stoica Constantin – consilier local 15 Măgureanu Grigore Ionut – Andrei – consilier local 16 Chișăvescu Maria – consilier local 17 Tepeler Ion –Adelin – consilier local

Dragi concetățeni din Costești,

Se spune că faptele vorbesc, iar în ceea ce mă privește, în condițiile legii, am sprijinit direct localitatea dumneavoastră pentru realizarea unorinvestiții importante. Astfel, prin acordarea de sume din bugetul județului pentru cofinanțări și proiecte de dezvoltare, cu fonduri guvernamentale, s-au realizat sau sunt în curs de execuție următoarele investiții:

Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, jud. Vâlcea ;

Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Ferigile ;

Asfaltare străzi, comuna Costești.

„În perioada 2016-2020, la propunerea mea, Consiliul Județean Vâlcea a alocat, comunei Costești, suma de 1.584.040 lei pentru susținerea unor proiecte și programe de dezvoltare locală, precum și pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale. Toate aceste lucruri le-am realizat alături de colegul și prietenul meu, primarul dumneavoastră, Toma Marius Peștereanu”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin RĂDULESCU, Președinte PSD Vâlcea.



Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea

Realizat de: SC Curier SRL

CMF: 21200019