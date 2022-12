TITEȘTI… uite medicul de familie, nu e medicul…

Email the Author

Email the Author

About Alin Tudoroiu,

În urma controalelor efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, a fost descoperit un medic de familie care a furnizat servicii medicale, prescripții și chiar concedii medicale într-o altă locație decât cea care era în relație contractuală cu Casa de Sănătate Vâlcea. Acesta «funcționa» într-un spațiu din Titești, acolo unde a înregistrat aceste servicii medicale. Nefiind un punct de lucru declarat și avizat de DSP/CAS, medicul a fost sancționat cu o diminuare cu 5% a valorii punctului per capita. De asemenea, a fost făcută și sesizare către organele de cercetare penală, acțiunea sa încadrându-se și în raza de competență a acestora. Comuna Titești se numără printre localitățile în care nu există medic de familie. Chiar dacă intenția medicului a fost bună, se pară că trebuie făcută respectând și cadrul legal, așa cum toți ceilalți 194 de medici de familie o fac – spațiu avizat, contract și restul de documente specifice. Unde nu mai punem la socoteală și faptul că autoritățile publice locale trebuie să fie stâlpul de temelie pentru a aduce medici de familie în zone rurale… La Titești, temelia e șubredă sau nu a fost încă turnată…?

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.