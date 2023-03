Te poți bucura de câștiguri excelente încă de la primul job, numai la Studio20

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Așa cum am menționat, Studio20 nu impune nicio condiție privind experiența, din dorința de a acorda o șansă oricărei persoane – în special celor aflate la început de drum. Iar pentru a-ți asigura o evoluție optimă la locul de muncă, studio-ul de videochat îți oferă, în primele săptămâni de muncă, o perioadă de training: vei primi sfaturi privind activitatea de model de videochat, indicații privind utilizarea corectă a aparatelor tehnice și video și informații despre site-urile pe care vei lucra. De asemenea, tot în această perioadă de training vei avea și prima sesiune foto individuală. La aceasta vor participa și consilierii de imagine ai Studio20 care, ulterior, îți vor oferi sfaturi pentru a-ți îmbunătăți imaginea: de la aspecte legate de look (ținute, coafură, machiaj, accesorii) la cele legate de comportament (gesturi, mimică, limbaj). Și, nu în ultimul rând, dacă dorești să te axezi și pe studii, poți alege să lucrezi part-time (4 ore/zi) și îți poți stabili turele: în timpul zilei, seara sau noaptea. De asemenea, ai posibilitatea de a lucra de la unul din sediile Studio20 sau, dacă este posibil, chiar din confortul propriei tale locuințe. Astfel, tu îți coordonezi cel mai bine timpul pentru a reuși și la facultate, și la job, și a avea chiar și timp liber pentru cei dragi! Începe-ți aventurile de pe piața muncii cu jobul perfect, bine plătit și cu program flexibil, angajându-te ca model de videochat! Intră aici pentru a descoperi cum poți stabili un prim interviu cu echipa Studio20!

Despre Studio20 se poate spune că se numără printre pionierii în domeniul videochat-ului din România. Cu o experiență de 20 de ani și peste 20 de sedii atât în țară, cât și în străinătate (în Cehia, Ungaria, Columbia și SUA), compania a ajuns la un succes remarcabil, numărându-se printre cele mai cunoscute nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional. Faima îi este confirmată și de numeroasele premii, cele mai multe câștigate în ultimii 10 ani la festivaluri internaționale de profil („Best Cam Studio” la gala YNOT sau „Studio of the Year” la gala GFY Awards). Având o vastă experiență atât în domeniu, cât și în privința valorificării și respectării angajaților, Studio20 propune un pachet salarial excelent, cu un venit minim satisfăcător și bonusuri suplimentare foarte motivante. Pe scurt, detaliile sunt următoarele:

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.