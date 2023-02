TÂNĂRUL CARE A FURAT BICICLETE în valoare de aproape o mie de euro a fost arestat

Email the Author

Luni, 13 februarie 2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a propus arestarea preventivă a unui tânăr de 25 de ani, domiciliat în comuna Mihăești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. „În fapt, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2023, el ar fi sustras fără drept, din scara unui bloc din municipiul Râmnicu Vâlcea, două biciclete, în valoare de 4.800 de lei. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, l-au identificat și depistat pe cel în cauză, el fiind reținut pentru 24 de ore” , au anunțat polițiștii. „La data de 13 februarie 2023, în baza probatoriului administrat, bărbatul a fost prezentat magistraților Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care au admis propunerea de arestare preventive. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea, iar cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat” , ne-au mai informat polițiștii. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

