„Sunt încrezător că nu există nicio forță care să șubrezească ceea ce poporul român a început prin actul istoric din 1859”

„Sărbătorim în fiecare an, la 24 ianuarie, unirea din 1859. Particip de fiecare dată la acest eveniment public cu emoție și cu încântare. Emoție pentru evenimentele care s-au petrecut în urmă cu 164 de ani, încântare pentru evocările istorice, teatrale, ale acelor evenimente. La Râmnicu Vâlcea avem privilegiul de a urmări reprezentațiile actorilor de la teatrul municipal «Ariel», care refac cu măiestrie întâmplări din timpul unirii, interpretându-i pe marii protagoniști. Alexandru Ioan Cuza este întotdeauna în prim plan, ca persoană unificatoare, îmbrăcat în costumul militar din epocă. Sunt încrezător, ca și dumneavoastră, că nu există nicio forță care să șubrezească ceea ce poporul român a început prin actul istoric din 1859 și a finalizat la 1 decembrie 1918: unirea teritoriilor locuite de români și punerea la un loc a aspirațiilor noastre către civilizație și către libertate. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a mai declarat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României.

