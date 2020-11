SORIN VASILACHE a depus jurământul ca primar

Pe data de 28 octombrie 2020, primarul Sorin Vasilache a fost învestit pentru a conduce alți patru ani destinele cetățenilor din Băile Olănești. A fost ocazia de constituire și a Consiliului Local Băile Olănești. Alături de edilul Vasilache, au depus jurământul următorii consilieri locali: Ioan Păunescu – PSD, Marian Ilie Tomescu – PSD, Nicolae Moșoreanu – PSD, Marinela-Claudia Ispas – PSD, Tudosie Iorgulescu – PSD, Marian Baicu – PSD, Sanda-Lucia Nicolaescu – PER, Mihai Zamfirescu –PER, Ion-Ovidiu Păunescu-Brănescu – PER, Iulian Niță – PNL, Laurențiu-Ionuț Dobrin – PNL, Mădălin-Radu Preda – Alianța USR PLUS.