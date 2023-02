Solicitare pentru ministrul Transporturilor:

VIITOAREA AUTOSTRADĂ SĂ AIBĂ NODURI de circulație în Perișani și Câineni

Joi, pe 9 februarie 2023, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost prezent sediul Ministerului Transporturilor pentru o întâlnire de lucru cu șeful acestui minister, fostul premier Sorin Grindeanu. În cadrul întrevederii, președintele Consiliului Județean Vâlcea și echipa sa i-au prezentat ministrului Grindeanu două solicitări care, odată rezolvate, ar conduce la o mai bună conectare a traficului rutier de pe drumurile județului cu viitoarea autostradă.

În concret, solicitările președintelui Rădulescu au vizat:

• realizarea unor noduri de circulație în Perișani și Câineni;

• reluarea, de către CNAIR, a Podului de peste râul Olt din zona Cornetu (unde este prevăzut nod rutier) și a unui sector de drum județean (porțiunea care merge paralel cu râul Olt), în vederea modernizării și lărgirii.

„Acestea au fost principalele teme de lucru la întâlnirea pe care am avut-o la Ministerul Transporturilor, întâlnire pe care am solicitat-o domnului ministru Sorin Grindeanu și la care a participat și directorul general CNAIR, Cristian Pistol. Autostrada Sibiu-Pitești nu trece pe deasupra județului și tocmai de aceea, periodic, am întâlnire cu firmele care au câștigat licitația de proiectare și execuție a Secțiunii 2 Boița-Cornetu a autostrăzii, dar și cu autoritățile statului implicate în acest proiect. Am adus la cunoștința domnului ministru Sorin Grindeanu și a domnului director CNAIR, Cristian Pistol, solicitările cu privire la realizarea unor noduri de circulație în zona Perișani și Câineni”, a declarat Constantin Rădulescu.

Și podul unicat în județul nostru va fi preluat de către CNAIR pentru modernizare și lărgire

„Zona de descărcare de la Cornetu presupune tranzitarea podului de peste râul Olt de către tot traficul de pe autostradă. Am prevăzut că vor exista probleme și, tocmai de aceea, am solicitat modernizarea și lărgirea podului, la fel și a drumului de legătură. Toate temele noastre vor fi comunicate proiectanților și instituțiilor statului care gestionează acest proiect. În ceea ce ne privește, atât eu, cât și colegii mei din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, vom da tot sprijinul pentru acest proiect de interes național și de o importanță vitală pentru județul nostru”, a mai punctat președintele Constantin Rădulescu.