Sindicaliștii din Poliție au protestat în fața Prefecturii Vâlcea: „De la anul, NE TAIE ȘI NORMA DE ECHIPARE!”

Email the Author

Email the Author

About Marius Ciutacu,

Câteva zeci de membri EUROPOL au dat semnalul mișcărilor anti-guvernamentale După cum vă informam anterior, nemulțumirea este „ordinul de zi” printre angajații Ministerului Afacerilor Interne după ce Guvernul s-a abătut cu furie bugetară până și asupra normei de echipare! Toate sindicatele care reprezintă oamenii legii au transmis, în ultima vreme, din ce în ce mai multe semnale virulente către Guvern, iar EUROPOL a dat startul protestelor printr-o serie de pichetări ale sediilor Prefecturilor. Marți dimineață, câteva zeci de manifestanți au fost prezenți în fața sediului Instituției Prefectului Vâlcea, câțiva dintre aceștia chiar în uniformele de serviciu! Vreme de un ceas, ei au scandat împotriva guvernanților, în special, împotriva ministrului Lucian Bode despre care liderul local de sindicat, Ion Stuparu, a declarat că „e mai preocupat să zboare porcul decât să se aplice Legea Salarizării Unitare” . „După 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 în Anexa nr. 2 la HG nr. 1.061/2002, în funcție de situația care intervine prima, polițiștii, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, se alocă la drepturi de echipament și pot primi: numai echipament; echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani; numai bani. MAI a decis ca plata în bani a normei de echipament să se facă doar până în luna martie 2022, apoi polițiștii putând să beneficieze doar de uniformă achiziționată de la depozitele unităților de poliție. Este ridicolă situația, ținând cont de faptul că până acum aceste depozite erau mai mult goale sau fie nu aveau uniformă pe mărimea solicitată de polițiști. Nu de puține ori colegii noștri au fost puși în situația în care au solicitat un element de echipament în luna ianuarie și l-au primit abia în luna decembrie, în toată această perioadă fiind nevoiți să achiziționeze articole din componența uniformei din alte părți. Sau au fost destul de multe cazuri în care au solicitat un element de echipament mărimea M, care după croială era mărimea XL. Nu vrem să anticipăm, dar ne îndoim de faptul că în luna aprilie 2022 când se va sista plata pentru norma de echipament, depozitele structurilor MAI vor fi burdușite cu uniformă pentru tot personalul din subordine, unde se vor regăsi toate mărimile necesare fiecărui polițist. Sistarea anticipată pe trei ani a sumelor cuvenite normei de echipament, pentru plata în avans a noii uniforme care va fi gata cel mai devreme la începutul anului 2024 este un motiv în plus pentru a ieși în stradă la acțiunile de protest în fața prefecturilor județene 13-15 decembrie, 16 decembrie la MAI, iar în data de 17 decembrie în fața partidelor aflate la guvernare”, reiese din comunicatul oficial EUROPOL.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna decembrie 2021 (101) noiembrie 2021 (210) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (195) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții decembrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.