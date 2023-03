SENIORII VÂLCENI ÎȘI ALEG CONDUCEREA pentru următorii patru ani

Email the Author

Joi, 16 martie 2023, cu începere de la ora 16.00, în Sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea se va desfășura Adunarea Generală a Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Județul Vâlcea. La Adunarea Generală sunt convocaţi toţi membrii asociaţiei. La întâlnire, sunt invitaţi conducători de instituţii judeţene şi municipale, preşedinţi ai unor ONG-uri din domeniul culturii, parteneri de acţiune, colaboratori, ziarişti etc.

