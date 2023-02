ȘEDINȚA CONSILIULUI pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia s-a desfășurat la Vâlcea

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Oltenii veniră la Vâlcea pentru ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. M-am bucurat să avem oaspeți de seamă joi, 23 februarie, la Consiliul Județean Vâlcea. A fost o întâlnire importantă, în care s-au luat decizii ce vizează activitatea viitoare a ADR SV Oltenia. Începând din acest an, aceasta va gestiona și Programul Operațional de Sănătate. Sunt convins că vom avea un acces mai facil la obținerea finanțărilor prin acest program. Îi urez mult succes noii echipe de conducere a CDR SV Oltenia, pe care o asigur de întreaga mea disponibilitate pentru o strânsă colaborare” , ne-a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Pe 23 februarie 2023, la sediul Consiliului Județean Vâlcea s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. A fost întâlnire la care au participat reprezentanții celor cinci consilii județene din această regiune de dezvoltare (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), dar și primarii multora dintre orașele aflate în această regiune. În cadrul ședinței s-au discutat, printre altele, aspecte legate de atragerea fondurilor nerambursabile (naționale și europene) pentru dezvoltarea proiectelor derulate în județele din această regiune. Nu a fost omisă nici importanța atragerii fondurilor pe care România le are puse la dispoziție de la Uniunea Europeană prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri