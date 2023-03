SE MODERNIZEAZĂ transportul public din comuna Bujoreni

Email the Author

Alte două investiții au fost aprobate, zilele trecute, în etapa a II-a a proiectului „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea” , etapă ce vizează dezvoltarea transportului public și în comuna Bujoreni. Contractele de finanțare au fost semnate, recent, de primarul Râmnicului, Mircia Gutău, pentru că, după cum se știe, Primăria municipiului este lider de proiect. Una din investiții, ce are o valoare totală de peste 4,46 milioane de euro, constă în achiziționarea a 15 microbuze electrice care vor deservi și comuna Bujoreni (în cadrul ADI Transport), montarea a 15 stații de încărcare electrică, precum și lucrările de branșare ale stațiilor. Cel de-al doilea proiect vizează investiții în sisteme de transport inteligente (ITS), adică tot ce înseamnă digitalizarea transportului public de persoane: soluții de taxare, inclusiv „e-bilete” sau „e-ticketing”; sisteme integrate de informare a călătorilor.

