SE CAUTĂ DIRECTOR pentru Spitalul Județean Vâlcea. O singură persoană s-a înscris la concurs. Dosarul a fost depus în ultima zi!

Pe 27 ianuarie 2023, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Vâlcea au făcut cunoscută situația înscrierilor candidaților pentru funcția de director (manager) al unității medicale. La concurs s-a înscris o singură persoană, al cărei nume apare anonimizat prin cod. Interesant este că această persoană și-a depus dosarul pe 25 ianuarie 2023, în chiar ultima zi a termenului în care puteau fi depuse aceste dosare (nu știam dacă și la ultima oră). Pe surse, am aflat numele singurei persoane care s-a înscris la acest concurs. Este un nume cunoscut. Vi-l vom «deconspira» zilele următoare.

