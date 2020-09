Schimbarea spre bine de la PNL vine! Nicu Constantin – candidatul PNL pentru Primăria Laloșu

Dragi cetățeni ai comunei Laloșu, îmi doresc să-mi fiți alături în demersul meu de a continua împreună transformarea localității în care trăim într-una modernă, care să aibă condiții de trai civilizate (drumuri asfaltate, canalizare, apă curentă, școli moderne, locuri de muncă, administrație modernă etc.). Practic, voi fi nevoit să continui misiunea mea de a schimba fața comunei, dar sunt convins că în cel mai scurt timp veți fi mulțumiți de ceea ce voi realiza ca primar. În ceea ce urmează am să vă prezint ce voi continua să realizez, din funcția de primar, pentru comuna noastră în perioada 2020–2024.



Infrastructură

asfaltarea ulițelor din localitate prin finanțare de la uniunea europeană

introducerea rețelei de canalizare în toată localitatea

rigolarea (betonarea) tuturor șanțurilor de scurgere a apelor pluviale

modernizarea centrului localității

împrejmuirea, iluminarea și îngrijirea cimitirelor

îngrijirea și modernizarea tuturor fântânilor publice

turnarea de covor asfaltic pe drumul județean care traversează localitatea

Educație, cultură, sport

sală de sport în curtea școlii gimnaziale Mologești

susținerea financiară a echipei de fotbal

susținerea financiară a echipei de handbal a Școlii gimnaziale Mologești

modernizarea stadionului de fotbal din localitate (vestiare, tribună, suprafață de joc)

modernizarea Căminului cultural din satul Mologești prin fonduri de la Compania Națională de Investiții

renovarea celor patru biserici

amenajarea unui parc de agrement unde să se poată organiza spectacole și concerte

amenajarea în fiecare sat al comunei a câte unui loc de joacă pentru copii

construirea unei noi grădinițe în satul Laloșu

premierea, sub diferite forme, a elevilor cu rezultate bune la învățătură

în fiecare an, în luna august, sărbătorirea zilelor comunei sub titulatura „Întâlnire cu fiii satului”

organizarea anuală, în a doua zi de paște, a unui memorial fotbalistic, în cinstea foștilor fotbaliști ai comunei care au decedat, anume: Șuță Marin, Smarandache Gigi, Smarandache Nicolae, Pomaru Aurel, Pleșa Titu, Trăistaru Aurel, Pleșa Dumitru, Eparu Ion

Administrație

Înființarea în cadrul primăriei a unui Birou unic, unde cetățenii veniți cu diferite probleme vor fi preluați de către un funcționar public care se va ocupa să rezolve, cât mai urgent, problema pentru care cetățeanul a venit la primărie. în tot acest timp cetățeanul va fi invitat să ia loc în sala de așteptare unde va fi servit cu un ceai sau o cafea

Deplasarea unei echipe formată din funcționarii primăriei (asistentul social, agentul agricol, perceptorul, viceprimarul) o zi pe săptămână în fiecare sat al comunei pentru identificarea și rezolvarea problemelor cetățenilor (eliberarea de adeverințe, anchete sociale, încasări taxe și impozite etc.), fără ca cetățenii să se mai deplaseze la sediul primăriei

Accentuarea eliberării titlurilor de proprietate și rezolvarea cât mai urgentă a problemelor pe fond funciar

Curățenie exemplară pe întreg teritoriul comunei (ulițe, vâlcele, pășuni, canale, șanțuri etc.)

Transparență totală în ceea ce privește ședințele consiliului local și hotărârile acestuia

Rezolvarea cu promptitudine a litigiilor dintre cetățeni

Oferirea de consultanță gratuită pentru cetățenii care vor să acceseze fonduri europene pe diferite măsuri și programe (ex. înființare de ferme pentru creșterea iepurilor de casă, pentru creșterea animalelor, pentru albine, pentru înființarea de plantații și multe alte proiecte)

Arendarea pășunilor micilor fermieri și cetățenilor comunei

administrație participativă – toți cetățenii comunei vor fi informați și consultați în tot ceea ce va însemna noile proiecte de dezvoltare

Stabilirea unor mai bune relații de colaborare între angajații Primăriei și cetățenii comunei

Întâlniri lunare cu locuitorii din fiecare sat

Social

înființarea mai multor posturi de asistenți comunitari, prin finanțare de la Uniunea Europeană, pentru a îngriji bătrânii și bolnavii din localitate la domiciliu

atragerea de investitori din afara localității (eventual străini) pentru a înființa un atelier de croitorie în vederea creării de locuri de muncă

înființarea unui centru de preluare și prelucrare a laptelui provenit de la animalele micilor fermieri

sprijinirea și ajutorarea sub diferite forme a persoanelor cu diferite probleme sociale

înființarea unui Centru de îngrijire bătrâni cu fonduri europene la școala din satul Berbești

crearea de locuri de muncă pentru cetățenii comunei (nu pentru cei din alte localități)

demersuri pentru schimbarea destinației clădirilor școlilor scoase din funcțiune, pentru utilizarea acestora în scopuri sociale (locuințe sociale)

organizarea de cursuri gratuite pentru calificarea cetățenilor în toate domeniile (construcții, comerț , industrie ușoară etc.)

Tineret

introducerea în toată comuna de internet prin wi – fi și distribuit către toți locuitorii în mod gratuit

acordarea gratuită (din rezerva primăriei) de locuri de casă pentru tineri, în vederea construirii de locuințe

modernizarea în mod corespunzător a sălii de nunți de la căminul cultural (aer condiționat, toalete moderne, bucătărie dotată cu toate cele necesare)

cursuri gratuite pentru tineri pentru învățarea limbilor străine de circulație internațională

Voi fi un primar aproape de oameni și printre oameni! Vom continua ceea ce am început împreună. voi fi un primar onest și modest, cu dorința de a ajuta oamenii simpli și fără a facilita interese de grup.

