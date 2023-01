SC RĂDOI CONSTRUCT SRL – ANUNȚ PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

SC RADOI CONSTRUCT SRL, cu sediul social in comuna Pesceana, sat Roesti, nr. 79, judetul Valcea, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de „Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si a caolinului”, cod CAEN 0812, in comuna Sirineasa, teren albia minora a paraului Luncavat, judetul Valcea. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Valcea. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la APM VALCEA.

