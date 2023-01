Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Voievod al cuvântului”, după cum l-a caracterizat ÎPS Varsanufie, Constantin (Dinu) Grigore SĂRARU, scenarist, scriitor, publicist, om de teatru, s-a născut la 30 ianuarie 1932, la Râmnicu Vâlcea. A copilărit în comuna Slătioara, apoi a urmat cursurile gimnaziale și liceale la Râmnicu Vâlcea și București. A absolvit, în anul 1978, cursurile Facultății de Ziaristică din București. A debutat în presă la numai 18 ani, ca reporter la Radiodifuziunea Română (1950-1961). A fost secretar general de redacție la revista „Secolul 20” (1961-1963) și la „Luceafărul” (1964-1967). În perioada 1969-1977, a fost secretar general de redacție, redactor-șef adjunct, redactor-șef al Redacției Culturale Radio-TV. În intervalul 1977 și 1990, a fost director al Teatrului Mic și al Teatrului Foarte Mic. După anul 1990, a ocupat pozițiile de director general adjunct la Centrul Internațional Ecumenic și de membru în comitetul de direcție al revistei „Armonia” (1993). A fost director fondator al revistei „Noi” (1990) și director al cotidianului „Universul românesc” (1992-1993). Este fondatorul Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște țărani” (înființată în iunie 1998) și unul dintre organizatorii, din 1998, al Festivalului Internațional de Film „Eco-Etno-Folk Film” de la Slătioara. Între 2001-2004, a îndeplinit funcția de director al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. În anul 2001, a reluat publicarea „Gazetei Teatrului Național”. A devenit director fondator al revistei „Clipa” în 2008. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 1961 și membru fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, în 2001. A primit, de două ori, Medalia Meritul Cultural și o dată cu ordinul omonim. În 2002, i-a fost acordată distincția de Cavaler al Ordinului Național „Steaua României”. Un an mai târziu, a fost distins cu Premiul Național al Ministerului Culturii pentru întreaga activitate artistică. În 2007, la împlinirea vârstei de 75 de ani, a primit Medalia de aur a Academiei oamenilor de Știință din România, Medalia de aur alb cu efigia scriitorului a Băncii Naționale a României și Medalia de argint – Antim Ivireanu a Arhiepiscopiei Râmnicului. În 2011, Arhiepiscopia Râmnicului i-a oferit medalia de aur – Constantin Brâncoveanu. Dinu Săraru este cetățean de onoare al municipiului București, al municipiului Râmnicu Vâlcea și al județului Vâlcea. În urmă cu cinci ani, în foaierul Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, i-a fost dezvelit un bust.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri